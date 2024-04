Telo Poliaka, ktorý zomrel pri útoku Izraela, repatriujú v piatok

Varšava 11. apríla (TASR) - Telo poľského dobrovoľníka, ktorý zomrel v Pásme Gazy po útoku Izraela, repatriujú späť do vlasti v piatok. Potvrdilo to vo štvrtok poľské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Damian Soból je jedným zo siedmich humanitárnych pracovníkov organizácie World Central Kitchen (WCK) sídliacej v Spojených štátoch, ktorí zahynuli 1. apríla po útoku Izraela na ich konvoj v Pásme Gazy.



Súkromná poľská rozhlasová stanice RMF vo štvrtok s odvolaním sa na neoficiálne informácie uviedla, že telo Sobóla prevezú v piatok do Krakowa na juhu Poľska. Neskôr to potvrdil aj hovorca poľského rezortu diplomacie Pawel Wronski.



Hovorca tento týždeň informoval, že Poľsko ponúkalo pomoc pri repatriácii tela. WCK sa však rozhodla, že ho bude organizovať sama.



Podľa WCK dobrovoľníci zomreli po útoku na ich konvoj, ktorý prevážal potravinovú pomoc dopravenú loďou z Cypru. Okrem Poliaka zahynuli občania Austrálie a Británie, jedna osoba s dvojakým americko-kanadským občianstvom a jeden Palestínčan.



Izraelská armáda niekoľko dní po útoku uviedla, že vyšetrovanie jeho okolností odhalilo vážne chyby a porušenia armádnych postupov a preto prepustila dvoch dôstojníkov. Zakladateľ WCK José Andrés však vyjadril pochybnosti o vyšetrovaní a uviedol, že malo byť dôslednejšie, pričom páchateľ by nemal vyšetrovať sám seba.