Telo policajta, ktorý zomrel po útoku na Kapitol, vystavia v Kongrese

Washington 30. januára (TASR) - Telo policajta, ktorý prišiel o život po útoku stúpencov exprezidenta Donalda Trumpa na Kapitol, vystavia k verejnej úcte v rotunde sídla Kongresu USA vo Washingtone. Oznámili to v piatok lídri demokratickej väčšiny v Snemovni reprezentantov a Senáte.



Príslušník Policajného zboru Kapitolu USA (USCP) Brian Sicknick zahynul na následky zranení, ktoré utrpel 6. januára počas vniknutia protrumpovského davu do sídla Kongresu. Jeden z násilníkov ho zasiahol do hlavy hasiacim prístrojom. Sicknick (42) na druhý deň zomrel.



Rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého policajta privezú do centrálnej rotundy pod kupolou Kapitolu v utorok 2. februára večer. Ako prví mu počas noci vzdajú hold kolegovia z USCP, v stredu ráno ich budú nasledovať členovia Kongresu.



Rakvu napokon prevezú na Arlingtonský národný cintorín vo Virgínii, kde Briana Sicknicka pochovajú.



Pre pandémiu nového koronavírusu prebehnú spomienkové obrady na Kapitole aj pohreb bez účasti širšej verejnosti. Zúčastniť sa nich budú môcť len pozvaní hostia.



"Hrdinstvo policajta Sicknicka a ďalších príslušníkov USCP počas násilnej rebélie namierenej voči nášmu Kapitolu prispelo k záchrane životov, k obrane chrámu našej demokracie a zaistilo, aby Kongres nebol odvedený od plnenia svojich ústavných povinností," uviedli v piatkovom spoločnom vyhlásení lídri demokratickej väčšiny v oboch komorách Kongresu Nancy Pelosiová a Chuck Schumer.



Brian Sicknick pochádzal zo štátu New Jersey a v Policajnom zbore Kapitolu pôsobil od roku 2008.



Stúpenci exprezidenta Donalda Trumpa 6. januára zaútočili na budovu Kapitolu, kde sa práve vtedy členovia Kongresu pripravovali definitívne potvrdiť volebné víťazstvo Joea Bidena. K pochodu na Kapitol ich predtým vyzval samotný Trump, ktorý zároveň zopakoval nepodložené tvrdenia o tom, že Biden nad ním zvíťazil len vďaka rozsiahlym volebným podvodom.



Samotný Trump neskôr poprel, že by svojich stúpencov podnecoval k násilnostiam. V tejto súvislosti čelí aj po odchode z prezidentskej funkcie procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), ktorú začne americký Senát prerokúvať po 8. februári.