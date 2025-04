Telo zosnulého pápeža Františka vystavili v Bazilike sv. Petra

Vatikán 23. apríla (TASR) - Otvorenú rakvu s telom zosnulého pápeža Františka vystavili v stredu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, kam ju preniesli z Domu sv. Marty, kde počas svojho pontifikátu býval a kde na Veľkonočný pondelok aj zomrel. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Drevenú rakvu v sprievode ôsmich príslušníkov Švajčiarskej gardy vniesli do Baziliky sv. Petra za hlaholu jej zvonov a následne ju uložili na vyvýšený stupienok pred hlavný oltár. Nasledovali Litánie za všetkých svätých a bohoslužba slova, počas ktorej zaznelo evanjelium podľa sv. Jána, prosby veriacich a modlitba Otče náš.



Telo zosnulého pápeža Františka bude v Bazilike sv. Petra vystavené až do piatka 19:00 h.



Pohrebná omša sa bude celebrovať v sobotu 26. apríla o 10.00 h na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, a to podľa predpisov Rímskeho pohrebného poriadku pre pápeža (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Podľa webu Vatican News to v utorok oznámil Úrad pre liturgické slávenia, ktorý informoval, že pohrebnej liturgii bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kolégia kardinálov.



Po skončení eucharistického slávenia budú nasledovať záverečné obrady Ultima commendatio a Valedictio. Následne bude rakva s telom zosnulého pápeža prenesená do Baziliky sv. Petra a odtiaľ do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde si zosnulý pápež želal byť pochovaný.



Účasť na sobotňajšom pohrebe už avizovali viacerí predstavitelia štátov a vlád.