< sekcia Zahraničie
Téma Medzinárodného dňa mieru znie: Konajte teraz pre mierový svet
Počas osláv Medzinárodného dňa mieru sa v Sade mieru v newyorskom sídle OSN rozozvučí Zvon mieru, ktorý bol odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov.
Autor TASR
New York 20. septembra (TASR) - Medzinárodný deň mieru, známy aj ako Svetový deň mieru, vyhlásilo v roku 1981 Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) na základe rezolúcie, ktorú predložilo Spojené kráľovstvo a Kostarika. Ako jeho dátum sa vtedy určil tretí septembrový utorok, otvárací deň výročných zasadnutí VZ OSN.
V roku 2001 VZ OSN rozhodlo, že Medzinárodný deň mieru sa bude pripomínať 21. septembra a zároveň to bude deň nenásilia a pokoja zbraní. OSN každý rok vyzýva všetky svoje členské štáty a organizácie, aby si tento deň pripomínali nielen zastavením bojov v konfliktných zónach, ale aby si aj osvetou a vzdelávaním v duchu humanizmu, tolerancie i vzájomnej úcty pripomenuli všetky aspekty súvisiace s mierom.
Počas osláv Medzinárodného dňa mieru sa v Sade mieru v newyorskom sídle OSN rozozvučí Zvon mieru, ktorý bol odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov. Zvon darovala svetovej organizácii Japonská asociácia Spojených národov. Na boku zvona je japonský nápis: „Nech žije absolútny svetový mier“.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa mieru znie: Konajte teraz pre mierový svet. Upozorňuje na to, že v čase súčasných turbulencií, nepokojov a neistoty je nevyhnutné, aby každý podnikol konkrétne kroky na mobilizáciu za mier. Podľa OSN sa výzva na konkrétne kroky v prospech mieru, netýka len ľudí v prvej línii jednotlivých konfliktov, ale každého jednotlivca. Je dôležité ohradiť sa voči násiliu, nenávisti, diskriminácii, nerovnosti a prijať rozmanitosť sveta.
OSN aktívne pôsobí v každej z týchto oblastí a prostredníctvom svojej Komisie pre budovanie mieru sa snaží riešiť chudobu, nerovnosť, diskrimináciu a nespravodlivosť, teda všetky potenciálne hnacie sily násilia. Prostredníctvom svojich 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN podporuje úsilie krajín o zvýšenie prosperity, zlepšenie zdravia a životnej úrovne a ukončenie všetkých foriem diskriminácie a nespravodlivosti.
Mierové zložky OSN pracujú v ťažkých a nebezpečných podmienkach na celom svete, kde podporujú komunity postihnuté konfliktami. Od svojej prvej misie v roku 1948 na Blízkom východe slúžili pod vlajkou OSN viac ako dva milióny mužov a žien. Pracujú na predchádzaní násiliu, ochrane civilistov, presadzovaní ľudských práv a podpore právneho štátu. V súčasnosti čelia aj novým výzvam, ako je globálne napätie alebo dezinformácie.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/international-day-peace
V roku 2001 VZ OSN rozhodlo, že Medzinárodný deň mieru sa bude pripomínať 21. septembra a zároveň to bude deň nenásilia a pokoja zbraní. OSN každý rok vyzýva všetky svoje členské štáty a organizácie, aby si tento deň pripomínali nielen zastavením bojov v konfliktných zónach, ale aby si aj osvetou a vzdelávaním v duchu humanizmu, tolerancie i vzájomnej úcty pripomenuli všetky aspekty súvisiace s mierom.
Počas osláv Medzinárodného dňa mieru sa v Sade mieru v newyorskom sídle OSN rozozvučí Zvon mieru, ktorý bol odliaty z mincí darovaných ľuďmi zo všetkých kontinentov. Zvon darovala svetovej organizácii Japonská asociácia Spojených národov. Na boku zvona je japonský nápis: „Nech žije absolútny svetový mier“.
Tohtoročná téma Medzinárodného dňa mieru znie: Konajte teraz pre mierový svet. Upozorňuje na to, že v čase súčasných turbulencií, nepokojov a neistoty je nevyhnutné, aby každý podnikol konkrétne kroky na mobilizáciu za mier. Podľa OSN sa výzva na konkrétne kroky v prospech mieru, netýka len ľudí v prvej línii jednotlivých konfliktov, ale každého jednotlivca. Je dôležité ohradiť sa voči násiliu, nenávisti, diskriminácii, nerovnosti a prijať rozmanitosť sveta.
OSN aktívne pôsobí v každej z týchto oblastí a prostredníctvom svojej Komisie pre budovanie mieru sa snaží riešiť chudobu, nerovnosť, diskrimináciu a nespravodlivosť, teda všetky potenciálne hnacie sily násilia. Prostredníctvom svojich 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN podporuje úsilie krajín o zvýšenie prosperity, zlepšenie zdravia a životnej úrovne a ukončenie všetkých foriem diskriminácie a nespravodlivosti.
Mierové zložky OSN pracujú v ťažkých a nebezpečných podmienkach na celom svete, kde podporujú komunity postihnuté konfliktami. Od svojej prvej misie v roku 1948 na Blízkom východe slúžili pod vlajkou OSN viac ako dva milióny mužov a žien. Pracujú na predchádzaní násiliu, ochrane civilistov, presadzovaní ľudských práv a podpore právneho štátu. V súčasnosti čelia aj novým výzvam, ako je globálne napätie alebo dezinformácie.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/international-day-peace