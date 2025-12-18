< sekcia Zahraničie
Téma Medzinárodného dňa migrantov ukazuje, ako mobilita poháňa rast
Podľa OSN či Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) má bezpečná a humánne riadená migrácia mimoriadny potenciál.
Autor TASR
New York/Bratislava 18. decembra - Na rastúci počet migrantov reagovalo Valné zhromaždenie (VZ) Organizácie Spojených národov (OSN) už v roku 1990, keď 18. decembra, schválilo Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracujúcich a členov ich rodín. O desať rokov neskôr, 4. decembra 2000, vyhlásilo VZ OSN 18. december za Medzinárodný deň migrantov. Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých pracujúcich migrantov a členov ich rodín vstúpil do platnosti 1. júla 2003.
Medzinárodný deň migrantov podľa OSN upriamuje pozornosť na potrebu bezpečnejších, inkluzívnejších a spravodlivejších migračných systémov. Napriek preukázateľným výhodám je migrácia stále nesprávne chápaná a systémom, ktoré sa zaoberajú touto problematikou často chýbajú finančné prostriedky.
Vojenské konflikty, klimatické katastrofy či ekonomické problémy neustále vyháňajú milióny ľudí z ich domovov. Generálny tajomník OSN António Guterres v tento rok vyzýva medzinárodné spoločenstvo k tomu, aby sa spoločne postavilo za práva každého migranta a urobilo migráciu bezpečnou a dôstojnou pre všetkých.
Podľa OSN či Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) má bezpečná a humánne riadená migrácia mimoriadny potenciál. Migranti zohrávajú dôležitú úlohu na trhoch práce, dopĺňajú medzery v zručnostiach, podporujú inovácie a podnikanie a prispievajú aj k riešeniu demografických problémov.
Podporou legálnych migračných ciest je možné migrantom poskytnúť príležitosti, lepšie chrániť ich práva a prispieť k väčšej prosperite nielen v krajinách, z ktorých migranti pochádzajú, ale aj hosťujúcim štátom.
Aj tohtoročná téma - Môj veľký príbeh: Kultúry a rozvoj (My Great Story: Cultures and Development) - zdôrazňuje, ako ľudská mobilita poháňa rast, obohacuje spoločnosti a pomáha komunitám prepájať sa, prispôsobovať sa a navzájom sa podporovať. V roku 2025 je podľa OSN toto posolstvo naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, keďže migrácia naďalej formuje ekonomiky, komunity a globálny rozvoj. „Môj veľký príbeh“ nie podľa IOM len príbeh migranta, je to spoločný príbeh o tom, ako môže migrácia formovať spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.
