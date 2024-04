Téma tohtoročného Dňa Zeme znie: Planéta verzus plasty

New York/Bratislava 21. apríla (TASR) - Zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch ako sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia, ochrana divočiny a ohrozených druhov, podpora ekologických a udržateľných aktivít. To sú ciele Dňa Zeme (Earth Day), ktorý každoročne pripadá na 22. apríl.



Tento pondelok to bude už jeho 54. ročník. Prvýkrát sa organizoval v roku 1970 v Spojených štátoch amerických a postupne sa rozšíril do celého sveta.



Každý rok má Deň Zeme špecifické motto. Pre rok 2024 je to "60-percentné zníženie produkcie plastov do roku 2040".



Počas tohto dňa sa konajú rôzne aktivity vrátane výsadby stromov, čistenia verejných priestranstiev a prírody, organizovanie vzdelávacích programov, seminárov a kampaní na zvýšenie povedomia o ekologických otázkach. Deň Zeme je príležitosťou pre jednotlivcov, komunity a organizácie, aby spoločne pracovali na ochrane a zlepšení životného prostredia.



Idea vyčleniť jeden deň v roku na upriamenie pozornosti na ochranu životného prostredia sa zrodila v roku 1969, keď v Santa Barbare v Kalifornii unikla pri pobreží do oceánu obrovská ropná škvrna. Z iniciatívy environmentálneho aktivistu a amerického senátora z Wisconsinu Gaylorda Nelsona sa v USA začalo formovať celonárodné hnutie študentov za ochranu životného prostredia.



V tom istom roku vyslovil mierový aktivista John McConnell ideu, aby sa jeden deň venoval Zemi a myšlienke mieru. Navrhol aj konkrétny termín 22. apríl, pretože je to deň jarnej rovnodennosti na severnej pologuli.



Aktivista Nelson, znepokojený rastúcou mierou nekontrolovaného ničenia životného prostredia, navrhol sériu výučbových akcií na univerzitných kampusoch v Spojených štátoch s cieľom zvýšiť povedomie o environmentálnych hrozbách. Vyzýval študentov, aby vypracovávali projekty alebo organizovali podujatia zamerané na ochranu životného prostredia. Ako prví zareagovali študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii, ktorí v roku 1970 zorganizovali protestný happening.



Prvý Deň Zeme sa konal 22. apríla 1970 v USA. Zapojilo sa do neho približne 20 miliónov ľudí.



Už v tom istom roku prijala americká vláda zákon o čistom ovzduší a vznikla aj Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). V roku 1972 nasledovalo prijatie zákona o čistej vode a o rok neskôr aj zákona o ohrozených druhoch zvierat.



Organizácia Spojených národov si začala tento deň pripomínať v roku 1971, ale do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým v USA. Až od roku 1990, keď začalo činnosť aj Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Stanforde, sa stal tento deň skutočne celosvetovým.



Približne 200 miliónov ľudí zo 141 krajín sa v roku 1990 zapojilo do úsilia o zvýšenie recyklácie na celom svete a pripravilo pôdu pre Summit Zeme pod záštitou OSN v Riu de Janeiro v roku 1992. Americký prezident Bill Clinton udelil senátorovi Nelsonovi v roku 1995 za jeho úlohu zakladateľa Dňa Zeme najvyššie vyznamenanie udeľované civilným osobám v Spojených štátoch, Prezidentskú medailu slobody.



Jedna z udalostí, ktorá bola akýmsi mementom pripomenutia si naliehavosti odkazu Dňa Zeme, sa stala 22. apríla v roku 2010. Práve na Deň Zeme došlo v Mexickom zálive v dôsledku explózie k potopeniu plávajúcej vrtnej plošiny Deepwater Horizon.



Unikajúcu ropu z hlbín Zeme sa podarilo zastaviť až po troch mesiacoch. Bezprostredne pri výbuchu prišlo o život 11 ľudí. Havária, po ktorej sa vytvorila na mori rozsiahla ropná škvrna – do mora uniklo 800 miliónov litrov ropy - spôsobila aj obrovskú prírodnú katastrofu.



V súčasnosti sa do aktivít v rámci Dňa Zeme zapájajú na celom svete milióny ľudí.