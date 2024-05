Témami Globsecu v Prahe budú Ukrajina, Blízky východ či voľby v USA

Praha 2. mája (TASR) - Hlavnými témami konferencie Globsec Forum, ktorá sa tento rok uskutoční v Prahe, budú priority Európskej komisie po voľbách do Európskeho parlamentu, pokračujúca podpora Ukrajiny či závery júlového summitu NATO vo Washingtone. Na príprave konferencie sa bude podieľať české ministerstvo zahraničných vecí, uviedlo vo štvrtok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Ministerstvo zahraničných vecí a Globsec budú spolupracovať na prípravách 19. ročníka medzinárodnej konferencie Globsec Forum, ktorá sa bude konať v Prahe na prelome augusta a septembra. Za týmto účelom podpísali 2. mája 2024 námestník Jan Marian a prezident organizácie Globsec Róbert Vass memorandum o spolupráci," uviedol český rezort diplomacie.



Okrem priorít EK či pomoci Ukrajine budú hostia diskutovať aj o blížiacich sa prezidentských voľbách v Spojených štátoch a ich význame pre transatlantickú aj európsku bezpečnosť, o úlohe Európy v deeskalácii na Blízkom východe či geopolitickom a geoekonomickom vplyve nových technológií, priblížilo ministerstvo.



"Praha bude opäť na konci leta v centre medzinárodno-politického diania. Organizácia renomovaného Globsec Fora posilní výraznú geopolitickú rolu Česka posledných rokov a znova potvrdí, že dlhodobá spolupráca s think tankmi a občianskou spoločnosťou je tradičnou súčasťou českej zahraničnej politiky," povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Globsec Forum 2024 sa uskutoční od 30. augusta do 1. septembra. Zmenu miesta konferencie, ktorá sa tradične konala v Bratislave, organizátori vysvetlili ako výsledok dlhodobej snahy o posilnenie stredoeurópskej identity značky a tiež diverzifikáciu aktivít naprieč strednou Európou. "Vysoké zahraničnopolitické renomé českej vlády a strategický význam Prahy z nej robí ideálne miesto na podporu medzinárodného dialógu a šírenie konštruktívneho hlasu strednej Európy," dodal prezident a zakladateľ Globsecu Róbert Vass.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)