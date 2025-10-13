< sekcia Zahraničie
Témami summitu EÚ budú vojna na Ukrajine, obrana či dostupné bývanie
Autor TASR
Brusel 13. októbra (TASR) - Lídri členských štátov Európskej únie sa vo štvrtok 23. októbra stretnú v Bruseli na summite Európskej rady (ER). Rokovania budú zamerané na pokračovanie podpory Ukrajiny, posilnenie obranných kapacít Únie, konkurencieschopnosť európskej ekonomiky či aktuálnu situáciu na Blízkom východe, napísal predseda ER António Costa v liste adresovanom prezidentom a premiérom európskej dvadsaťsedmičky. Informuje o tom TASR.
„Rusko pokračuje v neúnavných útokoch proti ukrajinským civilistom a civilnej infraštruktúre. Budeme diskutovať o tom, ako zintenzívniť našu podporu Ukrajine, a to najmä potvrdením nášho záväzku poskytovať krajine finančnú podporu v nasledujúcich rokoch a zvážením možností založených na zmrazených ruských aktívach,“ priblížil Costa. Zdôraznil, že podpora Ukrajiny a tlak na Rusko zostávajú dvoma nevyhnutnými predpokladmi na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru.
Ďalším bodom programu bude obrana a bezpečnosť bloku. Lídri nadviažu na predchádzajúce rokovania o posilnení obranných kapacít a pripravenosti EÚ do roku 2030, ako aj na zintenzívnenie reakcie na hybridné útoky a incidenty v európskom vzdušnom priestore, doplnil Costa.
Diskusia sa zameria aj na konkurencieschopnosť EÚ a na digitálnu a zelenú transformáciu. „Po prvé, musíme zintenzívniť naše úsilie o zjednodušenie. Dosiaľ bol dosiahnutý určitý pokrok, ale musíme zrýchliť tempo pri znižovaní byrokratickej záťaže a predchádzaní vzniku novej. Po druhé, musíme viesť strategickú diskusiu o tom, ako dosiahnuť naše klimatické ciele a zároveň posilniť konkurencieschopnosť Európy,“ uviedol šéf ER. Zdôraznil aj potrebu zabezpečiť suverenitu EÚ v digitálnych otázkach.
Jednou z tém summitu bude aj prístup k cenovo dostupnému bývaniu pre občanov Únie. „V mnohých členských štátoch sa bývanie stalo rastúcim sociálnym a hospodárskym problémom, a to aj pre občanov so strednými príjmami a mladšie generácie,“ doplnil Costa s tým, že by chcel preskúmať, čo sa v tejto súvislosti dá urobiť na európskej úrovni. Diskusia má poskytnúť podklady pre pripravovaný Európsky plán dostupného bývania.
Pokiaľ ide o situáciu na Blízkom východe, po dvoch rokoch vojny a ľudského utrpenia sa zdá, že mier v Pásme Gazy je na dosah, skonštatoval Costa. Podľa neho budú lídri hovoriť o tom, ako môže EÚ podporiť prebiehajúce úsilie o spravodlivý a trvalý mier, pevne zakotvený v riešení založenom na existencii dvoch štátov, ako aj o obnovu palestínskej enklávy. Témou zasadnutia bude aj migrácia.
Summit Európskej rady sa začne 23. októbra o 10.00 h tradičnou výmenou názorov s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. Costa sa bude usilovať, aby zasadnutie trvalo iba jeden deň.
