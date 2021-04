Témou 51. ročníka Dňa Zeme je Obnovme našu Zem

New York 22. apríla (TASR) – Od roku 1970 si ľudia na celom svete 22. apríla pripomínajú Deň Zeme. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je upozorniť na to, aká krehká i zraniteľná je planéta Zem a aká nevyhnutná je jej ochrana.



Po tom, ako v roku 1969 v Santa Barbare v Kalifornii unikla pri pobreží do oceánu obrovská ropná škvrna, vzniklo v Spojených štátoch amerických (USA) zásluhou environmentálneho aktivistu a amerického senátora z Wisconsinu Gaylorda Nelsona celonárodné hnutie študentov za ochranu životného prostredia.



Prvé masové pripomenutie Dňa Zeme sa uskutočnilo v roku 1970, keď senátor Nelson vyzval amerických študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v okolí, v ktorom sa pohybovali. Na jeho výzvu zareagovali študenti Stanfordovej univerzity tak, že zorganizovali po prvý raz Deň Zeme formou protestného happeningu.



Akcia študentov zaznamenala pozitívne výsledky. Vláda USA totiž prijala Zákon o čistom ovzduší a v ten istý rok vznikla aj Agentúra na ochranu životného prostredia. V roku 1972 nasledovalo prijatie Zákona o čistej vode a v roku 1973 aj Zákona o ohrozených druhoch zvierat.



Organizácia Spojených národov (OSN) si začala tento deň pripomínať v roku 1971, ale až do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Až od roku 1990, keď začalo činnosť aj Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Stanforde, sa stal tento deň skutočne celosvetovým.



Jedna z udalostí, ktorá bola akýmsi mementom pripomenutia si naliehavosti odkazu Dňa Zeme, sa stala práve 22. apríla v roku 2010. Na Deň Zeme došlo v Mexickom zálive v dôsledku explózie k potopeniu plávajúcej vrtnej plošiny Deepwater Horizon. Unikajúcu ropu z hlbín Zeme sa podarilo zastaviť až po troch mesiacoch. Bezprostredne pri výbuchu prišlo o život 11 ľudí. Havária, po ktorej sa vytvorila na mori rozsiahla ropná škvrna - do mora uniklo 800 miliónov litrov ropy -, spôsobila aj obrovskú prírodnú katastrofu.



Deň Zeme sa už roky nesie v duchu konkrétnej témy či motta. Témou 51. ročníka Dňa Zeme je Obnovme našu Zem (Restore our Earth). Tohtoročný Deň Zeme upriamuje pozornosť na potrebu znížiť negatívny dopad na planétu po pandémii Covid-19 a na ekologicky zamerané technológie, ktoré môžu ozdraviť svetový ekosystém.



Tento deň nie je len zameraný na zvýšenie povedomia o problémoch životného prostredia, ale už roky patrí aj k obdobiu, keď sa mnohé organizácie venujú environmentálnym aktivitám. Tohto roku sa však aktivity pre celosvetovú pandémiu nového koronavírusu presunuli hlavne do online priestoru.



Americký prezident Joe Biden zorganizoval na 22. - 23. apríla 2021 ekologický virtuálny summit, ktorý sa pre verejnosť bude vysielať naživo.