Témou Dňa ľudských práv je: Ľudské práva, naše každodenné potreby
Autor TASR
Paríž/Bratislava 10. decembra (TASR) - Od roku 1950 sa 10. decembra celosvetovo pripomína Deň ľudských práv (Human Rights Day). Dátum súvisí so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) schválilo 10. decembra 1948 v Paríži. V súčasnosti je Všeobecná deklarácia ľudských práv dostupná v 577 jazykoch a je najviac prekladaným dokumentom na svete.
Všeobecná deklarácia ľudských práv zakotvuje neodňateľné práva každého jednotlivca bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, náboženstvo, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod. Problematika ľudských práv má však oveľa dlhšiu históriu a súvisia s ňou aj dokumenty ako Veľká listina slobôd (Magna charta libertatum) prijatá 15. júna 1215 či Deklarácia práv človeka a občana z 26. augusta 1789.
Prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv bolo reakciou na hrôzy druhej svetovej vojny a výsledkom úsilia novozaloženej Organizácie Spojených národov, ktorá vo svojej Charte uznala, že hlavným predpokladom mierového spolužitia národov je zabezpečenie ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca prostredníctvom ochrany ľudských práv.
Všeobecná deklarácia ľudských práv inšpirovala aj autorov národných ústav v mnohých krajinách sveta a stala sa základom medzinárodného práva. Zjednocuje odlišné, neraz až protikladné politické režimy, náboženstvá a kultúrne tradície. Dokument slúži aj ako vzor pre ďalšie zmluvy a deklarácie, ako sú Európsky dohovor o ľudských právach (1950) či Charta základných práv Európskej únie (2000).
Tohtoročná kampaň Dňa ľudských práv sa nesie v duchu témy „Ľudské práva, naše každodenné potreby“ (Human Rights, Our Everyday Essentials). Cieľom kampane je potvrdenie hodnoty ľudských práv a ukázať ich dôležitosť v každodennom živote, v ktorom dnes mnoho ľudí na svete pociťuje neistotu, sklamanie či odcudzenie. Prostredníctvom kampane sa OSN snaží znovu zapojiť ľudí do problematiky ľudských práv aj tým, že im chce ukázať, ako ľudské práva formujú každodenný život.
Ľudské práva, ktoré sa príliš často berú ako samozrejmosť alebo vnímajú ako abstraktné myšlienky, sú základom, na ktorý sa dá podľa OSN spoľahnúť každý deň. Kampaň zdôrazňuje, že ľudské práva sú pozitívne, nevyhnutné a dosiahnuteľné.
„Naše práva by nikdy nemali ustúpiť zisku alebo moci. Spojme sa, aby sme ich chránili, pre dôstojnosť a slobodu všetkých,“ uviedol okrem iného v súvislosti s tohtoročným Dňom ľudský práv generálny tajomník OSN António Guterres.
„Musíme sa znovu spojiť s ľudskými právami a pamätať na to, že sa týkajú ľudí – ich potrieb, túžob a obáv, ako aj ich nádejí a túžob,“ zdôraznil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.
