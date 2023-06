Témou Svetového dňa utečencov je Nádej ďaleko od domova

New York/Ženeva/Bratislava 20. júna (TASR) - Od roku 2001 je 20. jún aj Svetovým dňom utečencov. Tohtoročná kampaň prebieha pod názvom Nádej ďaleko od domova (Hope away from home).



Podľa Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov (OSN) pre utečencov (UNHCR) je v súčasnosti na úteku približne 110 miliónov ľudí, dve tretiny z nich vo vlastných krajinách.



V roku 2022 podľa správy UNHCR spustila ruská invázia na Ukrajinu najrýchlejšiu utečeneckú vlnu od druhej svetovej vojny. Koncom roka sa mimo domova, v rámci Ukrajiny alebo v zahraničí, nachádzalo asi 5,7 milióna Ukrajincov.



Koncom roka 2022 bolo celosvetovo 108,4 milióna ľudí na úteku pred prenasledovaním, vojnou, násilím, porušovaním ľudských práv a následkami klimatickej zmeny. Bolo to o 19,1 milióna ľudí viac ako v roku 2021 predtým.



Podľa UNHCR je mýtom, že utečenci sa usilujú dostať najmä do bohatých krajín napríklad v Európe alebo Severnej Amerike. Koncom roka 2022 sa ich najviac nachádzalo v Turecku, nasledovali Irán, Kolumbia a Nemecko.



O tom, že 20. jún bude Svetovým dňom utečencov rozhodlo 4. decembra 2000 Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii A/RES/55/76. Prvýkrát sa oficiálne pripomínal 20. júna 2001, keď uplynulo 50 rokov od prijatia Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov. Ten bol schválený 28. júla 1951 Ženeve na konferencii o štatúte utečencov, ktorú zvolala OSN.



Tento dohovor je základným medzinárodným právnym nástrojom na ochranu ľudí, ktorí museli opustiť svoju krajinu pred prenasledovaním alebo pred konfliktom. V dohovore sa definuje štatút utečenca, hovorí sa v ňom o právach utečenca a popisujú sa v ňom i povinnosti utečenca voči prijímajúcej krajine. Stanovujú sa v ňom aj kategórie občanov.



Od 1. januára 2016 stojí na čele UNHCR Filippo Grandi z Talianska. Stal sa 11. vysokým komisárom OSN pre utečencov. UNHCR za svoju činnosť získal dvakrát Nobelovu cenu mieru - v roku 1954 a v roku 1981.











Zdroje: www.un.org; www.unhcr.org