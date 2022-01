Tento rok sa na Ukrajine uskutoční 9 mnohonárodných vojenských cvičení

Kyjev 3. januára (TASR) - V roku 2022 sa na území Ukrajiny uskutoční deväť mnohonárodných vojenských cvičení s účasťou desaťtisícov vojakov z členských krajín NATO. Informovala o tom v pondelok agentúra Ukrinform.



Podľa agentúry je to stanovené v ukrajinskom zákone "o schválení rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o prijatí jednotiek ozbrojených síl iných štátov na územie Ukrajiny v roku 2022 na účasť na mnohonárodných cvičeniach".





Podľa Ukrinform ide o tieto vojenské cvičenia:



Joint Efforts 2022 (február – december, 12.500 vojakov)



Rapid Trident 2022 (marec – december, 8500 vojakov)



Cossack Mace 2022 (marec – december, 5500 vojakov)



Light Avalanche 2022 (február – december, do 1300 vojakov)



Silver Saber 2022 (tri fázy, do 5500 účastníkov)



Sea Breeze 2022 (marec – december, do 7500 vojakov)



Riverine 2022 (ukrajinsko-rumunské cvičenie – marec – december, do 400 vojakov)



Maple Arch 2022 (marec – december, do 3700 účastníkov)



Viking 2022 (február – december, do 200 vojakov)





Ukrajina na financovanie výdavkov spojených s prípravou a priebehom cvičení vyčlení viac ako 100 miliónov hrivien (3,2 milióna eur), dodal Ukrinform.