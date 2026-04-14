Tento rok zahynulo v Sudáne takmer 700 civilistov pri útokoch dronov
Autor TASR
Ženeva 14. apríla (TASR) - V Sudáne zahynulo od januára takmer 700 civilistov pri dronových útokoch, uviedol v utorok riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Tom Fletcher. Zároveň odsúdil vojnu, ktorá trvá už takmer tri roky a ktorá vyvolala jednu „z najväčších humanitárnych kríz vo svete“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) prišli o život desaťtisíce ľudí, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov obyvateľov a v niektorých oblastiach spôsobila hladomor.
„Počas prvých troch mesiacoch tohto roka bolo nahlásených takmer 700 obetí pri útokoch dronov,“ uviedol Fletcher vo vyhlásení deň pred uplynutím troch rokov od začiatku vojny. V posledných mesiacoch útoky dronov narušili život v celom Sudáne, najmä v oblasti Kordofán, ktorá je hlavným ohniskom vojny, no aj v oblastiach na západe krajiny pod kontrolou RSF. „Riziko rozšírenia regionálnej nestability je vysoké,“ povedal Fletcher.
Riaditeľ OCHA uviedol, že za tri roky vojny je krajina s obrovským potenciálom rozvrátená a takmer 34 miliónov osôb - približne dvaja z troch ľudí - potrebuje humanitárnu pomoc. Podľa jeho slov státisíce detí trpia akútnou podvýživou a milióny nemajú prístup k vzdelaniu. Ženy a dievčatá sú obeťami systematického a brutálneho sexuálneho násilia, vysvetlil.
Humanitárni pracovníci vlani poskytli pomoc 17 miliónom ľudí a tento rok sa pokúsia pomôcť 20 miliónom, povedal Fletcher. „Finančné prostriedky na túto pomoc sú však kriticky nepostačujúce,“ povedal. „Musíme konať hneď, aby sme zastavili násilnosti, ochránili civilistov, zabezpečili prístup k najohrozenejším komunitám a financovali pomoc... Toto pochmúrne a bolestivé výročie znamená, že svet ďalší rok nezvládol skúšku, ktorou je Sudán,“ dodal.
Koordinátorka humanitárnej pomoci OSN Denise Brownová v pondelok uviedla, že výzva organizácie na vyzbieranie 2,9 miliardy dolárov pre Sudán, je tento rok pokrytá len na 16 percent, keďže príspevky členských štátov na medzinárodnú pomoc klesajú.
Darcovia sa plánujú zísť v stredu v Berlíne na konferencii venovanej konfliktu s cieľom oživiť stagnujúce mierové rokovania a zmobilizovať pomoc.
