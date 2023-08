TEPCO: Vzorky vody vypustenej z elektrárne Fukušima sú v poriadku

Tokio 25. augusta (TASR) - Vzorky morskej vody odobraté po štvrtkovom vypustení odpadovej vody z poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukušima ukázali, že hodnoty rádioaktivity sú úplne v bezpečných medziach. Vyplýva to z údajov poskytnutých v piatok spoločnosťou TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



"Potvrdzujeme, že analyzovaná hodnota je rovnaká ako vopred vypočítaná koncentrácia a že táto analyzovaná hodnota je pod 1500 becquerelov na liter," povedal hovorca spoločnosti TEPCO Keisuke Macuo. Becquerel na liter (bq/l) je jednotka rádioaktivity. Štátna bezpečnostná norma je 60.000 becquerelov na liter.



TEPCO dodalo, že urobilo "rýchle testy" zo vzoriek vypustenej vody odobratých vo štvrtok popoludní.



Japonsko začalo vo štvrtok o 13.00 h miestneho času vypúšťať do Tichého oceánu upravenú rádioaktívnu odpadovú vodu z jadrovej elektrárne Fukušima. Vypúšťanie spustili takmer 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v tejto elektrárni, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následné vlny cunami.



Voda, ktorá je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach, je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa upravuje a riedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.



Spoločnosť TEPCO tiež informovala, že bude robiť analýzy vody každý deň celý mesiac a dokonca aj potom. Poskytnutím rýchlych, ľahko pochopiteľných vysvetlení chce rozptýliť rôzne obavy.



Voda prešla niekoľkými fázami ošetrenia, ktoré odstránili väčšinu rádionuklidov okrem trícia. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) so sídlom vo Viedni však vo štvrtok oznámila, že aj koncentrácia trícia v upravenej rádioaktívnej odpadovej vode z Fukušimy je už hlboko pod prevádzkovým limitom. Analyzovala vzorky vody ešte pred jej vypúšťaním do Tichého oceánu, ktoré odobrala začiatkom tohto týždňa.



"Nezávislá analýza MAAE vykonaná na mieste potvrdila, že koncentrácia trícia v riedenej vode, ktorá je vypúšťaná, je ďaleko pod prevádzkovým limitom 1500 becquerelov na liter," dodala agentúra.



Táto koncentrácia je približne sedemkrát nižšia, než je limit stanovený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) pre pitnú vodu (10.000 becquerelov na liter).



Japonsko plánuje vypustiť do roku 2050 okolo 1,34 milióna ton odpadovej vody, teraz uskladnenej na mieste elektrárne.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO a japonská vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad preto, aby sa zabránilo nebezpečenstvu nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.