Teplé počasie v Grécku vyhnalo mnohých ľudí napriek lockdownu na pláže

Atény 11. januára (TASR) - Obyvatelia Grécka počas vlny teplého počasia, ktorá zdvihla ortute teplomerov až na 28 stupňov Celzia, v nedeľu napriek celoštátnej karanténe zapĺňali pláže a parky v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Národný meteorologický ústav v Aténach oznámil, že teplota vzduchu na juhogréckom ostrove Kréta dosiahla okolo poludnia 28,3 stupňa Celzia. Ide o jednu z najvyšších januárových hodnôt za posledných 50 rokov. Obvykle sa teploty v Grécku v tomto čase pohybujú okolo 15 stupňov Celzia.



V hlavnom meste Atény, kde bolo 22 stupňov Celzia, sa ľudia hrnuli na neďaleké pláže, námestia a parky.



"Je skvelé počasie a my trávime toľko času vnútri v našich domoch," povedal pre televíziu Skai muž na pláži Kavuri pri Aténach, kde sa mnohí ľudia prechádzali a niektorí aj namočili do vody.



Situáciu monitorovali policajti v snahe zabrániť zhlukovaniu ľudí. S ampliónmi ich upozorňovali na pravidlá sociálneho odstupu a dávali pokuty tým, ktorí nemali rúška, píše AFP.



Teplý vzduch z Afriky priniesol do Grécka aj pomerne dosť prachu a meteorológovia predpovedajú, že bude teploty udržiavať na vysokých hodnotách do stredy.



Grécko zaviedlo tzv. lockdown od začiatku novembra v úsilí zabrániť tretej vlne pandémie po oslavách Vianoc a Nového roka. V piatok obmedzenia, ktoré sa mali skončiť 11. januára, predĺžili o ďalší týždeň. V pondelok tak v krajine otvoria len materské a základné školy.



V nedeľu grécke úrady oznámili 36 ďalších úmrtí. Viac ako 4000 z celkovo 5263 obetí pandémie hlásených v krajine koronavírusovému ochoreniu podľahlo v posledných dvoch mesiacoch.