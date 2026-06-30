Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Zahraničie

TEPLOTNÉ REKORDY V MAĎARSKU: Najviac namerali v meste Szécsény

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 30. júna (TASR) - V severomaďarskom meste Szécsény namerali v utorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server nepszava.hu konštatoval, že koniec dňa je ešte ďaleko, takže nameraných 42 stupňov Celzia nemusí byť vrcholom.

Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla