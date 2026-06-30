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TEPLOTNÉ REKORDY V MAĎARSKU: Najviac namerali v meste Szécsény
Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta.
Autor TASR
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Budapešť 30. júna (TASR) - V severomaďarskom meste Szécsény namerali v utorok 42 stupňov Celzia, čím padol absolútny celoštátny teplotný rekord. Doposiaľ najvyššiu teplotu v Maďarsku zaznamenali v juhomaďarskom Kiskunhalasi 20. júla 2007, kde ortuť teplomera stúpla na 41,9 stupňa Celzia, uviedla maďarská meteorologická služba HungaroMet, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server nepszava.hu konštatoval, že koniec dňa je ešte ďaleko, takže nameraných 42 stupňov Celzia nemusí byť vrcholom.
Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Server nepszava.hu konštatoval, že koniec dňa je ešte ďaleko, takže nameraných 42 stupňov Celzia nemusí byť vrcholom.
Okrem celoštátneho rekordu bol prekonaný aj teplotný rekord hlavného mesta s hodnotou 41,0 stupňa Celzia, pričom doterajší rekord 40,7 stupňa Celzia namerali 20. júla 2007.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)