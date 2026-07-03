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Teploty nad 35 stupňov Celzia postihli vyše dve tretiny Európanov

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Mladé ženy kráčajú s drinkami okolo lekárne, kde teplomer ukazuje 44 stupňov Celzia počas vlny horúčav v Lisabone 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

Vlna horúčav sa neskôr rozšírila až po Ukrajinu.

Autor TASR
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Paríž 3. júla (TASR) - Viac ako dve tretiny európskej populácie zažili počas vlny horúčav v druhej polovici júna teplotu nad 35 stupňov Celzia. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP zverejnenej v piatok, píše TASR.

Vlna horúčav zasiahla oblasti, v ktorých žije približne 410 miliónov ľudí. Rekordné horúčavy z augusta 2003 pre porovnanie zasiahli asi 320 miliónov Európanov. V tomto roku tiež horúčavy vo viacerých európskych krajinách spôsobili zvýšenie úmrtí o tisíce ľudí.

Takmer celé obyvateľstvo kontinentálneho Francúzska a viac ako tri štvrtiny obyvateľov Španielska a Talianska v júni zažili niekoľko dní po sebe teploty nad 35 stupňov Celzia.

V okolí španielskeho mesta Lleida či v častiach Katalánska najvyššie denné teploty presiahli 35 °C až 16 dní po sebe. Vlna horúčav sa neskôr rozšírila až po Ukrajinu.

Stred a východ kontinentu bol postihnutý o niečo nižšími horúčavami. Hranicu 35 stupňov Celzia prekročili namerané teploty v Poľsku počas troch a na Ukrajine počas štyroch dní. Nové absolútne teplotné rekordy namerali v Nemecku, Poľsku, Česku, Maďarsku aj na Slovensku.
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