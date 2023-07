TEPLOTY PREKROČILI 38 STUPŇOV: V Česku bol najteplejší deň roka

Praha 15. júla (TASR) – Sobota bola v Česku zatiaľ najteplejším dňom tohto roka. Teploty vystúpili ojedinele až nad 38 stupňov Celzia. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje TASR.



Na väčšine územia ČR bolo popoludní 31 až 35 stupňov Celzia. Viac ako polovica staníc merajúcich dlhšie ako 30 rokov, najmä v Čechách, zaznamenala prekonanie alebo vyrovnanie teplotných rekordov pre tento deň.



Najvyššiu teplotu, 38,6 stupňa Celzia, namerali v plzenskej štvrti Bolevec a v osade Řež pri Prahe. V obci Doksany to bolo 38,4 stupňa Celzia.



Doterajšie maximum pre 15. júl v ČR bolo 36,8 stupňa Celzia v meste Poděbrady z roku 2007, doplnil ČHMÚ na sociálnej sieti.



Ústav predtým sprísnil výstrahu vydanú v spojitosti so suchom a vysokými teplotami. Vysoký stupeň rizika výskytu požiarov rozšíril pre celé územie ČR až do odvolania.