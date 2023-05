Terčom atentátu v Luhansku sa stal minister vnútra separatistov

Londýn/Kyjev 15. mája (TASR) - Úradujúci "minister vnútra" samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR), vyhlásenej separatistami na východe Ukrajiny, bol zranený pri pokuse o atentát, ku ktorému došlo v pondelok v meste Luhansk. Výbušnina explodovala v kaderníctve.



S odvolaním sa na ruské tlačové agentúry, ktoré citovali svoje miestne zdroje, o tom informovala britská stanica BBC.



Stav "ministra" Igora Korneta je vážny, informovala agentúra TASS s tým, že pri výbuchu bolo zranených najmenej päť ľudí, z toho traja sú vo vážnom stave.



Mesto Luhansk, kde k výbuchu došlo, sa nachádza ďaleko od frontovej línie a je na Ruskom ovládanom území, dodala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). K útokom na Moskvou dosadených vládnych úradníkov dochádza však na východe Ukrajiny pomerne často.



BBC pripomenula, že Kornet patrí k najvplyvnejším predstaviteľom bezpečnostných zložiek v samozvanej proruskej Luhanskej ľudovej republike (LĽR).



Do roku 2014 pracoval ako radový vyšetrovateľ ukrajinského ministerstva vnútra. Keď na východe Ukrajiny vypukli Ruskom podporované protesty, pridal sa k proruským separatistom a v auguste roku 2014 sa stal "ministrom vnútra" samozvanej republiky.



V roku 2017 sa vtedajší najvyšší predstaviteľ samozvanej LĽR Igor Plotnickij pokúsil Korneta zbaviť, a to tým, že ho obvinil zo zabratia cudzieho domu a následne odvolal z funkcie.



Kornet svoje odvolanie neakceptoval a v rámci odvety nariadil zatýkanie ľudí v Plotnického okolí.



Ruské úrady v tomto konflikte prekvapujúco podporili Korneta. "Prevrat" v LĽR sa skončil útekom Plotnického zo samozvanej republiky, momentálne žije vo Voronežskej oblasti na juhu Ruska.



Krátko po ruskej invázii na Ukrajinu sa objavili správy, že Korneta údajne zadržala a vzala do väzby ruská Federálna bezpečnostná služba. Ďalšie informácie k tejto téme sa však neskôr už neobjavili. Vlani v lete sa Kornet objavil na frontovej línii - okrem iného ako veliteľ formácií vo vtedy Ruskom okupovanej Charkovskej oblasti.