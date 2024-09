Terčom izraelského cieleného útoku bol údajne veliteľ Hizballáhu Ákil

Bejrút 20. septembra (TASR) - Terčom piatkového izraelského útoku na južné predmestie libanonskej metropoly Bejrút bol vysokopostavený veliteľ proiránskeho militantného hnutia Hizballáh Ibráhím Ákil, informovali v piatok viaceré izraelské médiá, ktoré sa odvolali na bezpečnostné zdroje. Nateraz nie je známe, či bol Ákil pri útoku aj zabitý, doplnila agentúra DPA monitorovaná agentúrou TASR.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva medzičasom informovalo, že piatkový útok na južné predmestie Bejrútu si vyžiadal osem obetí a najmenej 59 zranených vrátane ôsmich v kritickom stave.



Ákil je považovaný za jedného zo zakladajúcich členov Hizballáhu. Bol aktívny najmä vo vojenskom krídle tejto proiránskej šiitskej organizácie.



Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Spojené štáty vypísali za dolapenie Ákila odmenu sedem miliónov dolárov, pretože ho chceli stíhať za jeho úlohu pri bombovom útoku na kasárne americkej námornej pechoty v Bejrúte z roku 1983, ako aj za podiel na vzatí amerických a nemeckých rukojemníkov v Libanone v 80. rokoch 20. storočia. Izrael sa ho neúspešne pokúsil eliminovať začiatkom 90. rokov 20. storočia.



Podľa informácií z Bejrútu Ákila len v piatok prepustili z nemocnice, kde sa zotavoval zo zranení, ktoré utrpel pri koordinovanom útoku na elektronické zariadenia príslušníkov Hizballáhu. Tieto útoky na pejdžery a vysielačky, ktoré príslušníci Hizballáhu používali na komunikáciu, sa pripisujú Izraelu.



K útoku na Bejrút došlo zhruba v čase, keď libanonský premiér Nadžíb Míkátí odsúdil Izrael za to, že neberie ohľad na žiadne humanitárne, právne alebo morálne hodnoty. Míkátí to uviedol na margo spomínaných útokov z utorka a stredy.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že piatkový útok je od začiatku vojny v Pásme Gazy len tretím v poradí, keď izraelská armáda podnikla nálety v Bejrúte: v júni pri nálete na libanonskú metropolu prišiel o život vojenský šéf Hizballáhu Fuád Šukr a predtým v januári zahynul pri útoku zástupca vodcu Hamasu Sálih Arúrí.