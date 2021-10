Terčom piatkového útoku strelca v USA bol riaditeľ školy

Houston 2. októbra (TASR) - Terčom piatkového útoku strelca na strednej škole v americkom meste Houston bol riaditeľ školy. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Dvadsaťpäťročný bývalý študent školy YES Prep Southwest Secondary prišiel k budove ozbrojený, prestrelil a následne otvoril zamknuté sklenené dvere. V škole postrelil svoju obeť odzadu do chrbta. Pri incidente neutrpeli žiadni študenti zranenia.



Polícia pôvodne identifikovala zraneného muža ako jedného zo zamestnancov školy, neskôr vysvitlo že išlo o riaditeľa Erica Espinozu. Guľka mu spôsobila len povrchné zranenie chrbta. Z nemocnice ho mali prepustiť ešte v ten istý deň.



"Dnešný deň bol mimoriadne desivý a sme neskonale vďační, že nikto neutrpel žiadne život ohrozujúce zranenia," uviedla škola vo svojom vyhlásení.



Polícia zatiaľ nezverejnila identitu strelca, ale podľa hovorcu policajného zboru ho identifikovali rýchlo, pretože patril medzi bývalých študentov.



Strelca už zadržala polícia. K incidentu malo dôjsť v piatok približne o 11.45 h miestneho času. Školu YES Prep Southwest Secondary navštevujú žiaci šiesteho až 12. ročníka.