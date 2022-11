Terčom proklimatických aktivistov sa stali diela A.Warhola v Canberre

Canberra 9. novembra (TASR) - Aktivisti bojujúci za ochranu klímy v noci na stredu v Austrálskej národnej galérii v Canberre posprejovali a polepili vystavené serigrafie Campbell's Soup amerického umelca Andyho Warhola. Galéria informovala, že diela neutrpeli žiadne škody. Uviedla to v stredu agentúra AFP, ktorej správu prebrala TASR.



Protestnú akciu zorganizovala skupina s názvom Stop Fossil Fuel Subsidies Australia. Šlo o ďalší zo série protestov proklimatických aktivistov, ktorých terčom sú známe diela vystavené v galériách v rôznych krajinách sveta.



Aktérkami akcie v Canberre boli dve ženy. Kým jedna modrou farbou posprejovala rad Warholových sieťotlačových obrazov chránených priehľadnými krytmi, druhá na jedno z diel rukou naniesla lepidlo. Galéria následne ubezpečila, že diela nie sú poškodené a ich kryty boli prevezené na čistenie.



Warholova serigrafická séria Campbellových polievok vznikla v 60. rokoch a spolu s portrétom herečky Marilyn Monroe sú jedným z najznámejších symbolov amerického hnutia pop-art.



Aktivistky uviedli, že Warholove sieťotlače si vybrali ako terč s cieľom upozorniť na "nebezpečenstvo kapitalizmu". Poukázali aj na postoj vlády v Canberre, ktorá sa zdráha skoncovať s dotáciami pre sektor fosílnych palív.



Iniciatíva Stop Fossil Fuel Subsidies Australia tvrdí, že je súčasťou "celosvetovej siete občianskeho odporu" – skupiny ekologických a klimatických aktivistov, ktorí sa v posledných týždňoch dostali do médií zásluhou toho, že "prelamovali" ochranu neoceniteľných umeleckých diel.



Proklimatickí aktivisti sa tak napríklad nedávno prilepili k rámom obrazov Francisca Goyu v Madride, paradajkovou polievkou obliali v Londýne Van Goghove Slnečnice a na obraz Clauda Moneta v Postupime neďaleko Berlína vychrstli zemiakovú kašu. Zatiaľ čo obrazy zostali nepoškodené, incident so Slnečnicami mal za následok ľahké poškodenie rámu Van Goghovho plátna.



V októbri sa dvaja demonštranti v Austrálii rukami prilepili na plexisklovú ochranu obrazu Masaker v Kórei, ktorý je dielom Pabla Picassa a je dočasne vystavený v melbournskom múzeu.