Terčom rasistických útokov na Cypre boli aj turisti z arabskej krajiny

Nikózia 3. septembra (TASR) - Rasistické útoky voči migrantom, ktoré vypukli minulý týždeň na západe ostrova Cyprus a rozšírili sa až do mesta Limasol na juhu, pokračujú: cyperská polícia informovala, že v noci na nedeľu boli terčom fyzického útoku a lúpežného prepadnutia ďalšie tri osoby z juhovýchodnej Ázie.



Medzi obeťami útokov, ktoré miestna tlač pripisuje pravicovým extrémistom, bola v uplynulých dňoch aj skupina turistov z Kuvajtu.



Vysokopostavený cyperský diplomat Kyriakos Kuros podľa agentúry Reuters uviedol, že veľvyslanec nemenovaného arabského štátu podal v sobotu protest po tom, ako sa terčom stali občania jeho krajiny.



"Skrátili svoju návštevu. Pochybujem, že sa niekedy vrátia," napísal Kuros v nedeľu na sociálnej sieti X o obetiach útoku, pričom zverejnil aj fotografiu zachytávajúcu odlet skupiny na letisku. Jeden z jej členov bol na invalidnom vozíku.



"Je to prvýkrát, čo som sa cítil tak trápne za takýto incident v našej krajine," napísal Kuros. "Toto nie je Cyprus, kde som sa narodil, vyrastal, založil rodinu a na ktorom starnem," povedal.



Agentúra Reuters doplnila, že po sérii rasistických násilností voči migrantom polícia na Cypre zadržala 20 osôb.



Terčom prvej vlny násilností sa stali Sýrčania žijúci v dedine Chlorakas na západe Cypru. Vlna útokov sa počas víkendu presunula do pobrežného mesta Limasol, kde približne 500 ľudí s kapucňami na hlavách alebo inak zamaskovaných vzalo útokom podniky a prevádzky vlastnené cudzincami. Útočili aj na ľudí, ktorí nevyzerali ako cyperskí Gréci.



Cyprus v posledných rokoch zaznamenal nárast protiimigrantských nálad, ako aj protispoločenského správania, ktoré sa predtým obmedzovalo na futbalové chuligánstvo a opitých turistov.



Na najnovšie - rasové - nepokoje reagovali aj skupiny na ochranu ľudských a občianskych práv, ktoré kritizujú reakciu vládnych úradov a tvrdia, že vláda toleruje xenofóbnu rétoriku a správanie.



Štátni predstavitelia na ostrove pritom často argumentujú, že Cyprus je v prvej línii nelegálnej migrácie vo východnom Stredomorí. Priznávajú súčasne, že tempo rastu počtu migrantov sa tento rok spomalilo.