< sekcia Zahraničie
Terčom útokov Iránu sa stalo letisko v Kuvajte aj Saudská Arábia
K agresii došlo napriek tomu, že iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu krajinám Perzského zálivu ospravedlnil za útoky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dubaj 8. marca (TASR) - Krajiny Perzského zálivu v nedeľu informovali o raketových a dronových útokoch z Iránu, ktorý prisľúbil, že bude pokračovať v úderoch na susedné krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Saudská Arábia, Katar a Kuvajt hlásili v nedeľu nové útoky. Deň predtým bolo počuť hlasné výbuchy v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE) aj v Bahrajne v metropole Manáma.
Kuvajtská národná ropná spoločnosť oznámila „preventívne“ zníženie ťažby ropy, po tom ako armáda v nedeľu uviedla, že reagovala „na vlnu nepriateľských dronov, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny“. Palivové nádrže na medzinárodnom letisku v Kuvajte boli terčom náletu dronov, ktorý armáda označila za „priamy útok na životne dôležitú infraštruktúru“.
V samostatnom vyhlásení sa uvádza, že niektoré civilné zariadenia utrpeli materiálne škody v dôsledku padajúcich úlomkov zachytených striel a rakiet.
Katarské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že krajina bola deň predtým terčom 10 balistických rakiet a dvoch riadených striel vypálených z Iránu, ale väčšina z nich bola zachytená a nespôsobila žiadne obete.
Saudské ministerstvo obrany informovalo o zachytení a zničení 15 dronov vo vzdušnom priestore kráľovstva, vrátane pokusu o útok na diplomatickú štvrť v hlavnom meste Rijád.
Prezident SAE Muhammad bin Zájid Ál Nahján v zriedkavom televíznom prejave vyhlásil, že emiráty sa nachádzajú v „období vojny,“ ale zdôraznil, že „z neho vyjdú silnejšie“.
Dubajské úrady v sobotu oznámili, že pakistanského občana zabili úlomky zachytenej rakety.
K agresii došlo napriek tomu, že iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu krajinám Perzského zálivu ospravedlnil za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi. „Ospravedlňujem sa... susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom. ... Na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ uviedol.
O niekoľko hodín neskôr však najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí vyhlásil, že Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu.
Saudská Arábia, Katar a Kuvajt hlásili v nedeľu nové útoky. Deň predtým bolo počuť hlasné výbuchy v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE) aj v Bahrajne v metropole Manáma.
Kuvajtská národná ropná spoločnosť oznámila „preventívne“ zníženie ťažby ropy, po tom ako armáda v nedeľu uviedla, že reagovala „na vlnu nepriateľských dronov, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny“. Palivové nádrže na medzinárodnom letisku v Kuvajte boli terčom náletu dronov, ktorý armáda označila za „priamy útok na životne dôležitú infraštruktúru“.
V samostatnom vyhlásení sa uvádza, že niektoré civilné zariadenia utrpeli materiálne škody v dôsledku padajúcich úlomkov zachytených striel a rakiet.
Katarské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že krajina bola deň predtým terčom 10 balistických rakiet a dvoch riadených striel vypálených z Iránu, ale väčšina z nich bola zachytená a nespôsobila žiadne obete.
Saudské ministerstvo obrany informovalo o zachytení a zničení 15 dronov vo vzdušnom priestore kráľovstva, vrátane pokusu o útok na diplomatickú štvrť v hlavnom meste Rijád.
Prezident SAE Muhammad bin Zájid Ál Nahján v zriedkavom televíznom prejave vyhlásil, že emiráty sa nachádzajú v „období vojny,“ ale zdôraznil, že „z neho vyjdú silnejšie“.
Dubajské úrady v sobotu oznámili, že pakistanského občana zabili úlomky zachytenej rakety.
K agresii došlo napriek tomu, že iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu krajinám Perzského zálivu ospravedlnil za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi. „Ospravedlňujem sa... susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom. ... Na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ uviedol.
O niekoľko hodín neskôr však najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí vyhlásil, že Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu.