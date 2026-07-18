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Terčom útokov v Rusku boli dva sklady platformy Wildberries
Ruská firma Wildberries vo vyhlásení potvrdila útoky na svoje logistické komplexy v mestách Kotovsk a Elektrostaľ.
Autor TASR
Moskva 18. júla (TASR) - Pri ukrajinskom dronovom útoku na logistické centrum v centre európskej časti Ruska prišlo o život sedem ľudí a ďalších 24 ich utrpelo zranenia, uviedol v sobotu gubernátor Tambovskej oblasti Jevgenij Pervyšov citovaný agentúrou AFP.
Pervyšov spresnil, že k útoku došlo v meste Kotovsk. Jeho terčom bolo logistické centrum Wildberries a obeťami sú zamestnanci nočnej zmeny. Tlačové agentúry neskôr informovali, že útoku dronov čelilo aj logistické centrum Wildberries v meste Elektrostaľ vzdialenom od Moskvy asi 50 kilometrov východne.
Wildberries (WB) je najväčší ruský online marketplace, fungujúci podobne ako Amazon Marketplace či AliExpress, kde na jednej platforme predáva tovar množstvo rôznych obchodníkov.
Ruská firma Wildberries vo vyhlásení potvrdila útoky na svoje logistické komplexy v mestách Kotovsk a Elektrostaľ.
Ukrajinské drony zasiahli v noci na sobotu aj ropný sklad v meste Noginsk v Moskovskej oblasti. Objekt sa po útoku vznietil, informoval guvernér Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. Na mieste pracujú príslušníci ministerstva pre mimoriadne situácie a záchranné zložky. Podľa Vorobiova zranení boli dvaja ľudia.
Preventívne bola evakuovaná pôrodnica, ktorá sa nachádza v blízkosti ropného skladu v Noginsku. Pacientov previezli do iných zdravotníckych zariadení, informoval Vorobiov, podľa ktorého ukrajinská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na Moskovskú oblasť takmer 50 dronov.
Ako informoval moskovský primátor Sergej Sobianin, smerom na Moskvu bolo počas noci na sobotu vypustených viac ako 370 dronov. Väčšinu z nich neutralizovali sily protivzdušnej obrany ešte vo veľkej vzdialenosti od mesta, 64 bezpilotných lietadiel bolo zničených pri priblížení k Moskve, spresnil Sobianin v príspevku na štátom podporovanej platforme Max.
Pervyšov spresnil, že k útoku došlo v meste Kotovsk. Jeho terčom bolo logistické centrum Wildberries a obeťami sú zamestnanci nočnej zmeny. Tlačové agentúry neskôr informovali, že útoku dronov čelilo aj logistické centrum Wildberries v meste Elektrostaľ vzdialenom od Moskvy asi 50 kilometrov východne.
Wildberries (WB) je najväčší ruský online marketplace, fungujúci podobne ako Amazon Marketplace či AliExpress, kde na jednej platforme predáva tovar množstvo rôznych obchodníkov.
Ruská firma Wildberries vo vyhlásení potvrdila útoky na svoje logistické komplexy v mestách Kotovsk a Elektrostaľ.
Ukrajinské drony zasiahli v noci na sobotu aj ropný sklad v meste Noginsk v Moskovskej oblasti. Objekt sa po útoku vznietil, informoval guvernér Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov. Na mieste pracujú príslušníci ministerstva pre mimoriadne situácie a záchranné zložky. Podľa Vorobiova zranení boli dvaja ľudia.
Preventívne bola evakuovaná pôrodnica, ktorá sa nachádza v blízkosti ropného skladu v Noginsku. Pacientov previezli do iných zdravotníckych zariadení, informoval Vorobiov, podľa ktorého ukrajinská armáda v noci na sobotu vyslala do útoku na Moskovskú oblasť takmer 50 dronov.
Ako informoval moskovský primátor Sergej Sobianin, smerom na Moskvu bolo počas noci na sobotu vypustených viac ako 370 dronov. Väčšinu z nich neutralizovali sily protivzdušnej obrany ešte vo veľkej vzdialenosti od mesta, 64 bezpilotných lietadiel bolo zničených pri priblížení k Moskve, spresnil Sobianin v príspevku na štátom podporovanej platforme Max.