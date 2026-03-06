Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Terčom útoku na juhu Libanonu bola základňa ghanského práporu UNIFIL

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že zranených bolo niekoľko ghanských príslušníkov mierových síl.

Autor TASR
Bejrút 6. marca (TASR) - Viacerí príslušníci mierovej misie Organizácie Spojených národov utrpeli zranenia po tom, ako bola v piatok zasiahnutá ich základňa na juhu Libanonu. Informovali o tom štátne médiá, ktoré nespresnili pôvodcu útoku.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že zranených bolo niekoľko ghanských príslušníkov mierových síl. Terčom útoku bolo veliteľstvo ghanského práporu OSN v meste Kawzá.

Ghanská armáda vo svojom vyhlásení potvrdila, že veliteľstvo ghanského práporu Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) bolo v piatok popoludní terčom dvoch raketových útokov. Dvaja vojaci sú vážne zranení, zatiaľ čo ďalší je v šoku. Pri útoku bola zasiahnutá a následne požiarom úplne zničená jedáleň pre dôstojníkov.

Jednotky UNIFIL pôsobia najmä na juhu krajiny pri hranici s Izraelom. Majú tri základné úlohy: monitorovať prímerie medzi Izraelom a Libanonom; podporovať libanonskú armádu na juhu krajiny a dohliadať na tzv. modrú líniu - demarkačnú líniu medzi Izraelom a Libanonom.
