Termín hlasovania o zmenách v ústave určí Putin po porade

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prijme konečné rozhodnutie o termíne konania celoštátneho hlasovania o zmenách a doplnkoch ústavy v závislosti od vyjadrenia epidemiológov. Podľa agentúry Interfax to v stredu uviedol Putinov hovorca Dmitrij Peskov.



"O tom, či epidemiologická situácia umožní hlasovanie alebo nie, rozhodnú odborníci," uviedol Peskov. "Osobne prezident to nemôže a ani by to nemal robiť," dodal. Zdôraznil súčasne, že konečné rozhodnutie o dátume hlasovania prijme Putin. Peskov opäť potvrdil, že hlasovanie sa môže pre koronavírus odložiť.



Epidémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla aj Rusko, kde nateraz evidujú 147 potvrdených prípadov nákazy. Niekoľko desiatok ľudí je v izolácii, informovala agentúra Interfax.



Predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová v stredu ubezpečila, že hlasovanie o návrhu zákona o zmenách v ústave počas epidémie nebude. Uviedla, že ak situácia bude eskalovať a odborníci rastový trend potvrdia, hlasovanie sa odloží.



Putin už v utorok pripustil, že hlasovanie by mohlo byť odložené, ak si to epidemiologická situácia v Rusku bude vyžadovať. V rovnaký deň Putin podpísal výnos, ktorým potvrdil 22. apríl ako dátum hlasovania o návrhu zákona o zmenách v ústave.