Termín parlamentných volieb naznačil Orbán skôr, než ho oznámil Áder

Budapešť 11. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok popoludní zverejnil na Facebooku krátku správu: "3. apríla – My tam budeme!" Podrobnosti neuviedol. Krátko po tom prezident János Áder na tej istej sociálnej sieti oficiálne oznámil, že parlamentné voľby stanovuje v zmysle volebného zákona na 3. apríla.



Spravodajský server mfro.hu v tejto súvislosti konštatoval, že je nezvyčajné, ak premiér oznamuje termín volieb skôr než prezident, ktorému tento úkon podľa zákona prináleží.



Áder ďalej oznámil, že v deň parlamentných volieb sa uskutoční aj referendum k otázke ochrany detí pred propagandou LGBTI.



Maďarský parlament vlani 10. novembra schválil opozičný návrh, aby sa ľudové hlasovanie mohlo konať aj v deň parlamentných volieb, volieb do Európskeho parlamentu či volieb do regionálnych samospráv. Referendum totiž podľa dovtedajších právnych noriem nebolo možné uskutočniť deň pred voľbami a 41 dní po nich.



Orbán vlani v júli vyhlásil, že občania Maďarska budú prví v Európe, ktorí sa v referende budú môcť vyjadriť k problematike komunity LGBTI. Otázky plebiscitu sa týkajú ustanovení zákona na ochranu pred pedofíliou, ktorý bol doplnený aj o dodatky ohľadne homosexuality.



Opozícia: Prišiel čas na zmenu

Prišiel čas na zmenu – 3. apríla bude zvrhnutý bezduchý, skorumpovaný a chamtivý režim Viktora Orbána. Týmito slovami reagovala v utorok maďarská opozičná aliancia šiestich strán V jednote za Maďarsko na vypísanie parlamentných volieb prezidentom Jánosom Áderom.



Podľa internetovej stránky komerčnej rozhlasovej stanice Klubrádió opozičné zoskupenie vo vyhlásení podčiarklo, že k zmene v Maďarsku dôjde už o 82 dní. "Vláde blízki oligarchovia nahromadili neskutočné množstvo majetku a politici vládnej strany Fidesz píšu zákony podľa vlastnej chuti," píše sa vo vyhlásení.



Šéfovia opozičných strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na premiéra.



Kandidátom opozície na post predsedu vlády sa stal po víťazstve v októbrovom druhom kole primárok Péter Márki-Zay, primátor mesta Hódmezővásárhely.