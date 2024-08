Termín vyzdvihnutia vraku Bayesian pri pobreží Sicílie je neistý

Londýn 25. augusta (TASR) - Termín vyzdvihnutia vraku luxusnej jachty Bayesian pri pobreží Sicílie je neistý, pretože závisí na množstve okolností. Uviedol to námorný riaditeľ pre západnú Sicíliu, kontradmirál Raffaele Macau, informuje TASR podľa agentúr DPA a ANSA.



"Nemôžem povedať, ako dlho to bude trvať, kým sa nám to podarí," povedal Macau. "Okrem iného budeme musieť vyprázdniť (palivové) nádrže jachty, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii životného prostredia," dodal.



Luxusná jachta Bayesian kotvila v pondelok asi pol míle od pobrežia Sicílie pri dedine Porticello, keď ju okolo 5.00 h miestneho času zasiahol downburst. Ide o extrémne silný zostupný prúd vzduchu a jeho ničivé následky sa podobajú škodám po tornáde.



Na palube lode britského technologického podnikateľa Mikea Lyncha bolo 22 ľudí, 15 z nich vrátane Lynchovej manželky sa podarilo zachrániť. Samotný Lynch a jeho dcéra zahynuli. Loď sa potopila nečakane rýchlo.



Päť zo siedmich obetí našli v kabíne, kde nespali a pravdepodobne sa tam pokúšali nájsť vzduchovú bublinu, informoval dozorujúci prokurátor Raffaele Cammarano.



Kapitán lode James Catfield (51) pôvodom z Nového Zélandu môže čeliť obvineniu zo zabitia z nedbanlivosti, ak sa potvrdí, že dostatočne nezabezpečil loď. Zatiaľ nemôže opustiť Sicíliu. Pre presné určenie príčin potopenia lode treba preskúmať jej bezpečnostné vybavenie vrátane toho, či poklopy zostali otvorené. Odborníci odhadli, že vyzdvihnutie vraku potrvá asi osem týždňov.



"Všetko závisí od dostupnosti majiteľov a ... všetko potrebné bude predložené prístavným orgánom a ... až potom budeme schopný povoliť operáciu," povedal kontradmirál Raffaele Macau. Náklady na celú operáciu budú znášať majitelia, pričom celkovú sumu nedokázal odhadnúť.



"Nemáme presné informácie o čiernej skrinke. Prvá fáza vyšetrovania sa určite sústredí na potvrdenie prítomnosti takýchto vecí. V tejto fáze nemôžeme prezradiť nič viac, všetko sa potvrdí až po preskúmaní vraku," uviedol dozorujúci prokurátor Raffaele Cammarano.