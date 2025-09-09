Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Terminál štyri na letisku Heathrow po evakuácii znovu otvorili

Privolaná polícia nenašli žiadne známky nebezpečnej látky, ktorá údajne spôsobila zranenia približne 20 ľuďom.

Autor TASR
Londýn 9. septembra (TASR) - Terminál štyri na londýnskom letisku Heathrow v pondelok večer znovu otvorili po tom, ako privolaná polícia nenašli žiadne známky nebezpečnej látky, ktorá údajne spôsobila zranenia približne 20 ľuďom. Oznámili to miestne úrady, píše TASR podľa agentúry AP.

Metropolitná polícia oznámila, že pacienti ošetrení police v termináli nemali vážne zranenia, pričom policajti nenašli nijaké stopy po nebezpečnom materiáli.

Odletovú zónu štvrtého terminálu na najrušnejšom letisku v Spojenom kráľovstve preventívne evakuovali na asi tri hodiny, kým trval zásah polície, hasičov a zdravotníkov. Davy pasažierov s batožinami čakali od neskorého popoludnia pred budovou.

Príletová zóna zostala otvorená a v prevádzke boli všetky ostatné terminály letiska Heathrow. To sa za narušenie prevádzky ospravedlnilo s tým, že pracuje na zaistení toho, aby všetky lety odštartovali podľa plánu.
