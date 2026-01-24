< sekcia Zahraničie
Teror v manželstve: Roky svoju ženu omamoval, znásilňoval a nahrával
Obžalovaný Philip Young sa priznal k 48 z celkových 56 bodov obžaloby.
Autor TASR
Londýn 23. januára (TASR) - Súd v britskom meste Winchester v piatok akceptoval priznanie 49-ročného muža, ktorý podľa obžaloby v priebehu 13 rokov omamoval a sexuálne zneužíval svoju - medzičasom už bývalú - manželku Joanne. Poškodená bola na tomto pojednávaní osobne prítomná, pričom sa vzdala zákonného práva na svoju anonymitu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Obžalovaný Philip Young sa priznal k 48 z celkových 56 bodov obžaloby. Ide najmä o trestné činy znásilnenia, tajného nahrávania a podávania omamných látok s cieľom paralyzovať obeť. Young pred súdom odmietol obvinenia súvisiace s držbou detskej pornografie a iných obrazových materiálov.
Podľa britských médií bol Young v minulosti komunálnym politikom za Konzervatívnu stranu.
Prokuratúra uviedla, že k trestným činom dochádzalo v rokoch 2010-23. Ich odhalenie je výsledkom rozsiahleho vyšetrovania vedeného v spolupráci s políciou grófstva Wiltshire, dodala.
Na piatkové pojednávanie sa dostavilo aj ďalších päť mužov vo veku 31 až 61 rokov, ktorí tiež čelia obvineniam zo sexuálnych trestných činov voči exmanželke obžalovaného. Štyria z nich vinu popreli, piaty sa k obžalobe zatiaľ nevyjadril.
Vyšší policajný predstaviteľ Geoff Smith označil tieto priznania za dôležitý moment a vyzdvihol odvahu poškodenej, ktorá sa rozhodla vystúpiť verejne.
Podľa AFP tento prípad pripomína iný súdny proces, ktorý sa v roku 2024 odohrával vo Francúzsku. Aj v tejto kauze sa obeť, Gisele Pelicotová, rozhodla vzdať anonymity, aby upozornila na problém sexuálneho násilia.
Pelicotovej exmanžel Dominique bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za to, že svoju manželku Gisele nechal znásilňovať najmenej 50 cudzími mužmi, pričom jej predtým podával silný liek proti úzkosti, ktorý ju uvádzal do letargického stavu. Ako dôkazy boli na súde predkladané aj domáce videá o jej pohlavnom zneužívaní, ktoré Dominique Pelicot nakrúcal v ich spoločnom rodinnom dome v provensálskom mestečku Mazan a inde. Takémuto sexuálnemu násiliu bola Pelicotová vystavovaná niekoľko rokov.
