< sekcia Zahraničie
Terorista z Paríža dostal v Belgicku vychádzky z väzenia
Prokuratúra s týmto rozhodnutím nesúhlasila, ale proti rozhodnutiu sa už nemôže odvolať, hoci vyvolalo ostrú kritiku.
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Belgický súd povolil dočasné opustenie väzenia jednému z mužov odsúdených za teroristické útoky v Paríži v roku 2015. Prokuratúra s týmto rozhodnutím nesúhlasila, ale proti rozhodnutiu sa už nemôže odvolať, hoci vyvolalo ostrú kritiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Mohamed Bakkali si odpykáva trest na 30 rokov vo väznici Ittre južne od Bruselu. Odsúdený bol za logistickú podporu teroristických útokov z 13. novembra 2025, pri ktorých zahynulo 130 ľudí a za útok na vlak Thalys.
Súd mu umožnil šesťkrát opustiť väzenie na vychádzku, vždy na 36 hodín. Podľa prokuratúry to je konečný verdikt a je na vedení väznice, aby si ho uplatnil.
„Aká hanba,“ reagoval na rozhodnutie súdu Denis Ducarme, poslanec za frankofónnu pravicovo-liberálnu stranu Mouvement Réformateur. Podľa neho sa takto „bagatelizuje terorizmus“ a ignoruje spomienka na obete útokov Islamského štátu.
Povolenie na opustenie väzenia bolo Bakkalimu udelené za veľmi prísnych podmienok a po dôkladnom preskúmaní jeho prípadu. Mal ho už predtým, aj keď na kratšiu dobu, uviedla belgická ministerka spravodlivosti Annelies Verlindenová.
Bakkalli v roku 2022 islamským teroristom z Paríža pomáhal zabezpečovaním úkrytov a áut a zaobstaral im aj falošné doklady totožnosti. Francúzsky súd ho za to odsúdil na 30 rokov.
V Belgicku bol odsúdený na 25-ročné väzenie za účasť na teroristickom útoku na vysokorýchlostný vlak Thalys z 21. augusta 2015, pri ktorom sa zranili dvaja cestujúci. Belgické úrady ho vydali Francúzsku, aby sa zúčastnil na súdnom konaní, pod podmienkou, že trest si odpyká v Belgicku. Celková trestná sadzba mu bola spojená na 30 rokov väzenia s možnosťou podmienečného prepustenia po najmenej 20 rokoch.
Mohamed Bakkali si odpykáva trest na 30 rokov vo väznici Ittre južne od Bruselu. Odsúdený bol za logistickú podporu teroristických útokov z 13. novembra 2025, pri ktorých zahynulo 130 ľudí a za útok na vlak Thalys.
Súd mu umožnil šesťkrát opustiť väzenie na vychádzku, vždy na 36 hodín. Podľa prokuratúry to je konečný verdikt a je na vedení väznice, aby si ho uplatnil.
„Aká hanba,“ reagoval na rozhodnutie súdu Denis Ducarme, poslanec za frankofónnu pravicovo-liberálnu stranu Mouvement Réformateur. Podľa neho sa takto „bagatelizuje terorizmus“ a ignoruje spomienka na obete útokov Islamského štátu.
Povolenie na opustenie väzenia bolo Bakkalimu udelené za veľmi prísnych podmienok a po dôkladnom preskúmaní jeho prípadu. Mal ho už predtým, aj keď na kratšiu dobu, uviedla belgická ministerka spravodlivosti Annelies Verlindenová.
Bakkalli v roku 2022 islamským teroristom z Paríža pomáhal zabezpečovaním úkrytov a áut a zaobstaral im aj falošné doklady totožnosti. Francúzsky súd ho za to odsúdil na 30 rokov.
V Belgicku bol odsúdený na 25-ročné väzenie za účasť na teroristickom útoku na vysokorýchlostný vlak Thalys z 21. augusta 2015, pri ktorom sa zranili dvaja cestujúci. Belgické úrady ho vydali Francúzsku, aby sa zúčastnil na súdnom konaní, pod podmienkou, že trest si odpyká v Belgicku. Celková trestná sadzba mu bola spojená na 30 rokov väzenia s možnosťou podmienečného prepustenia po najmenej 20 rokoch.