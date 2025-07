Teroristu z IS Krayema odsúdili na doživotie za upálenie pilota

Štokholm 31. júla (TASR) - Štokholmský súd vo štvrtok na doživotie odsúdil džihádistu Osamu Krayema za účasť na vražde jordánskeho pilota. V roku 2015 ho po havárii v Sýrii zaživa upálili členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Lietadlo jordánskeho letectva havarovalo na území Sýrie 24. decembra 2014. Pilota Muáza Kasásba zajali teroristi z IS neďaleko mesta Raka, ktoré v tom čase ovládali. Jeho upálenie zaživa si nahrávali.



Vyšetrovanie podľa sudkyne Anny Liljenbergovej Gullesjovej odhalilo, že „obžalovaný bol na mieste popravy v uniforme a ozbrojený a nechal sa nafilmovať.“ Hoci oheň zapálil iný muž, podľa sudkyne „konanie obžalovaného prispelo k smrti obete tak významne, že by mal byť považovaný za páchateľa“. Krayem podľa sudkyne „obeť strážil pred popravou aj počas nej a odviedol ju do klietky, kde ju zaživa upálili“.



Obžalovaného preto odsúdila na doživotie za vojnové zločiny a terorizmus. Krayem podľa svojho právnika trval na tom, že na mieste popravy strávil len 15 až 20 minút a nevedel, čo sa bude diať, kým neuvidel kamery.



Krayem je pôvodom zo švédskeho mesta Malmö a odcestoval do Sýrie pravdepodobne v septembri 2014, aby sa tam pridal k IS. V júni 2022 ho vo Francúzsku odsúdili na 30 rokov vo väzení za účasť na teroristických útokoch v Paríži, ktoré si vyžiadali 130 obetí, a za plánovanie útoku na letisko v Amsterdame. V roku 2023 bol uznaný za vinného za účasť na teroristických útokoch v Bruseli, kde prišlo o život 32 ľudí.



„Tento verdikt rodinu trochu upokojil,“ povedal pre agentúru AFP pilotov brat Džaudat Kasásb. „Ďakujeme Švédsku a nestrannej švédskej justícii za ich úsilie pri vyšetrovaní tohto prípadu,“ dodal.