Terry Gilliam, režisér a člen Monty Python, bude mať 85 rokov
Terry Gilliam sa narodil 22. novembra 1940 v Minneapolise.
Minneapolis/Bratislava 21. novembra (TASR) - Patrí medzi filmových tvorcov so silným autorským rukopisom. Bol tiež jediný člen legendárnej britskej komickej skupiny Monty Python, ktorý pochádzal zo Spojených štátov amerických (USA). Aj napriek tomu, že filmy Terryho Gilliama nepatria ku kasovým trhákom a vyznačujú sa nevšednou poetikou, pritiahli viaceré hollywoodske hviezdy.
Snímky Brazil, Kráľ rybár, Dvanásť opíc, Strach a hnus v Las Vegas, Kliatba bratov Grimmovcov, Imaginarium Dr. Parnassa alebo Muž, ktorý zabil Dona Quijota ho radia medzi významných a najoriginálnejších svetových režisérov.
V sobotu 22. novembra bude mať režisér, scenárista, výtvarník a animátor 85 rokov. V roku 2006 sa vzdal amerického občianstva a odvtedy používa len britský pas. Amerického občianstva sa zriekol pre politiku vtedajšieho amerického prezidenta Georgea W. Busha.
Terry Gilliam sa narodil 22. novembra 1940 v Minneapolise. Od detstva prejavoval všestranné nadanie, ale najviac ho priťahovalo výtvarné umenie. V roku 1952 sa rodina budúceho režiséra presťahovala do losangeleskej štvrte Panorama City.
Po skončení strednej školy študoval politológiu na súkromnej vysokej škole Occidental College, kde dosiahol bakalársky titul. Politológii sa však nevenoval, živil sa ako karikaturista a svoje práce uverejňoval v satirických časopisoch Mad a Help!.
V polovici 60. rokov minulého storočia sa rozhodol žiť v Spojenom kráľovstve, kde sa uchytil ako animátor a výtvarník a pracoval pre pôvodne detský televízny program Do Not Adjust Your Set. Pri tejto práci sa stretol aj s budúcimi členmi Monty Python - Ericom Idlom, Michaelom Palinom a Terrym Jonesom.
Za dátum zrodu Monty Python sa dá považovať 11. máj 1969. V tento deň sa kompletná zostava John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle a Terry Gilliam stretla v kašmírskej reštaurácii v londýnskej štvrti Hempstead. Už o necelý polrok, 5. októbra 1969, vo vysielaní BBC prvý raz zaznela veta: „And now for something completely diferent.“ (A teraz o niečom úplne inom), čím sa zrodil jedinečný seriál Monty Python's Flying Circus. Do dnes už kultového programu Gilliam prispieval animáciami, ktoré predeľovali jednotlivé skeče.
Neskôr sa dostal aj k réžii celovečerných filmoch skupiny. Po animovaných snímkach Storytime (1968) a Zázrak lietania (The Miracle of Flight, 1974) sa spolu s Jonesom režisérsky podieľal na snímke Monty Python a Svätý Grál (1975). Ako herec sa predstavil v ďalšej legendárnej snímke Monty Python Život Briana (1975). Biblickú frašku o nedobrovoľnom Mesiášovi Brianovi, ktorý je omylom považovaný za spasiteľa režíroval, Jones.
Úlohu nielen režiséra, ale aj scenáristu si spolu Palinom vyskúšal v komédii Zlodeji času (1981), kde hlavné postavy stvárnili John Cleese a Sean Connery. Ako tvorca animácií, ale aj spolurežisér - opäť s Jonesom - sa podpísal pod ďalší legendárny film Monty Python: Zmysel života, ktorý v roku 1983 získal Zvláštnu cenu poroty na filmovom festivale v Cannes.
Ako sólový filmový tvorca sa Gilliam prvýkrát prezentoval už v roku 1977 snímkou Jabberwocky. Väčší záujem však vzbudil v roku 1985 dystopickou sci-fi komédiou Brazil, v ktorej si zahrali Jonathan Pryce či Robert De Niro. Snímka, ktorá sa dočkala nominácie na Oscara za scenár a dvoch cien BAFTA, je satirou na technokraciu a byrokraciu a pripomína román Georgea Orwella 1984.
Ani nasledujúci film Dobrodružstvá baróna Prášila (1988) neostal bez povšimnutia kritiky. V štyroch kategóriách (výprava, kostýmy, masky, vizuálne efekty) bol nominovaný na Oscara a dostal aj tri ceny BAFTA.
V roku 1991 sa prezentoval asi divácky najprístupnejším filmom Kráľ rybár, v ktorom hlavné úlohy stvárnili Jeff Bridges a Robin Williams. Snímka sa dočkala piatich nominácii na Oscara, pričom cenu v podobe pozlátenej sošky si odniesla Mercedes Ruehlová v kategórii Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe. Tá dostala aj Zlatý glóbus, ktorým ocenili za stvárnenie hlavnej úlohy aj Williamsa. Samotný Gilliam si za réžiu filmu odniesol z filmového festivalu v Benátkach Strieborného leva.
Hollywoodske hviezdy Bruce Willis a Brat Pitt si zahrali v ďalšom zo známych Gilliamových filmov - mysterióznom sci-fi trileri Dvanásť opíc (1995). Nekonvenčný režisér neopakovateľne previedol na filmové plátno aj román legendárneho spisovateľa a novinára Huntera S. Thompsona Strach a hnus v Las Vegas. V rovnomennej snímke, ktorá je halucinogénnym prepisom psychedelickej pánskej jazdy, sa v hlavných úlohách predstavili Johnny Depp a Benicio Del Toro.
Nevšednej surreálnej poetike ostal Gilliam verný aj vo filmoch Kliatba bratov Grimmovcov (2005) a Imaginarium Dr. Parnassa (2009). V obidvoch snímkach sa v hlavnej úlohe predviedol už zosnulý austrálsky herec Heath Ledger. Prvý film sa venuje rozprávkarom - bratom Grimmovcom a druhý je príbehom podivného cirkusu či skôr javiska s jedným jediným číslom: vstupom do mysle doktora Parnassa.
Medzi nakrúcaniami týchto filmov sa Gilliam venoval práci na svojom životnom projekte – filme o Donovi Quijotovi. Pri práci na snímke Muž, ktorý zabil Dona Quijota zažil ako režisér aj ako producent skutočnú smolu. V hlavných úlohách mali zažiariť Johnny Depp a Francúz Jean Rochefort, toho však postihli zdravotné problémy, navyše počas nakrúcania zničila časť techniky povodeň.
O projekte vznikol aj dokument Stratený v La Mancha (2002). Napokon v roku 2018 predsa len predstavil svoj „donkichotovský“ príbeh, pričom Deppa v hlavnej úlohe nahradil Adam Driver.
