Tesla má zaplatiť 243 miliónov za smrteľnú nehodu s autopilotom

Washington 2. augusta (TASR) - Porota federálneho súdu v americkom štáte Florida uznala v piatok spoločnosť Tesla vlastnenú miliardárom Elonom Muskom za značne zodpovednú za smrteľnú nehodu z roku 2019, pri ktorej zohral úlohu jej systém autonómneho riadenia. Tesle nariadila zaplatiť pozostalým po obeti a zranenému celkovo vyše 240 miliónov dolárov, píše TASR podľa agentúr DPA a AP.



Porota rozhodla, že Tesla má v rámci exemplárnej (represívnej) pokuty zaplatiť 200 miliónov dolárov. Okrem toho má uhradiť aj časť z kompenzačného odškodného vo výške 129 miliónov dolárov. Táto suma sa rozdelí medzi automobilku a vodiča vozidla, ktoré nehodu spôsobilo, pričom Tesla zaplatí 43 miliónov.



Celkovo by tak automobilka mala pozostalým a zranenému vyplatiť 243 miliónov dolárov. Avizovala však, že sa voči verdiktu plánuje odvolať, pričom poukazuje na nezrovnalosti a chyby v súdnom konaní. Ako pripomína DPA v doterajších prípadoch nehôd, ku ktorým došlo pri použití funkcie autopilot bola Tesla buď oslobodená, alebo so žalujúcou stranou dosiahla dohodu o tzv. mimosúdnom vyrovnaní.



Výrobca elektromobilov na súde pripisoval nehodu výlučne vodičovi, ten mal počas riadenia zapnutú funkciu autopilot a pri rýchlosti takmer 100 km/h narazil do zaparkovaného auta aj ženu a muža, ktorí vedľa svojho vozidla pozorovali hviezdy.



Mladá žena nehodu neprežila, jej partner utrpel vážne zranenia. Samotný vodič elekromobilu v tom čase nedával pozor, hľadal totiž mobilný telefón, ktorý mu spadol na podlahu auta.



Spoločnosť Tesla dlhodobo tvrdí, že jej funkcia autopilot má slúžiť len na asistenciu pri šoférovaní a vodiči musia aj pri jej využívaní zostať ostražití, aby boli pripravení kedykoľvek opätovne prevziať kontrolu nad vozidlom.