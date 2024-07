Tesne pred otvorením hier vstúpili zamestnanci hotela do štrajku

Paríž 25. júla (TASR) - Zamestnanci päťhviezdičkového hotela v Paríži, v ktorom sú ubytovaní členovia Medzinárodného olympijského výboru počas OH 2024, vstúpili do štrajku len deň pred slávnostným otvorením hier. Podľa najväčšieho francúzskeho odborového zväzu CGT zaplatil MOV hotelu Hôtel du Collectionneur 22 miliónov eur za exkluzívne využívanie zariadenia.



Parížska divízia CGT zverejnila na sociálnych sieťach video, na ktorom je vidieť približne tucet zamestnancov lemujúcich chodbu s transparentami s nápismi: "Žiaden 13. mesiac, žiadna olympiáda. Luxusný hotel, chudobné mzdy. Vráťte nám sociálne výhody."



Mnohé spoločnosti vo Francúzsku vyplácajú svojim zamestnancom v decembri prémie známe ako 13. plat. Štrajk sa koná po tom, čo v stredu zlyhalo piate kolo rokovaní odborov.



V rámci samostatného protestu sa v pondelok približne 200 umelcov postavilo pozdĺž rieky Seina a odmietlo sa zúčastniť na skúške otváracieho ceremoniálu. Urobili tak na znak nesúhlasu so zlými pracovnými podmienkami a nerovným zaobchádzaním so zamestnancami zábavného priemyslu na hrách v Paríži. Správu priniesla agentúra Reuters.