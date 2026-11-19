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Testovanie stredoškolákov v Južnej Kórei sprevádzajú prísne opatrenia
Deväťhodinový štandardizovaný test patrí v Južnej Kórei k najdôležitejším životným udalostiam.
Autor TASR
Soul 19. novembra (TASR) – Južná Kórea prijala počas prijímacích skúšok na vysoké školy, na ktorých sa vo štvrtok zúčastnilo približne pol milióna študentov, mimoriadne opatrenia proti podvádzaniu pomocou umelej inteligencie (AI). Úrady obmedzili signál Wi-Fi v okolí skúšobných miestností, zdvojnásobili počet dozorujúcich osôb a ponúkli odmenu najmenej 75.000 dolárov za nahlásenie podvodov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Deväťhodinový štandardizovaný test patrí v Južnej Kórei k najdôležitejším životným udalostiam. Jeho výsledky rozhodujú o prijatí na prestížne univerzity a výrazne ovplyvňujú budúce pracovné možnosti.
Študenti vo štvrtok mohli mať pri sebe iba ceruzky, ostatné pomôcky im poskytli organizátori, aby znížili, že kancelárske potreby z domu budú využité ako skrýša digitálnych zariadení.
Úrady odporučili aj vyhnúť sa oblečeniu s gombíkmi, do ktorých je možné skryť minikamery. Tí, ktorí toto odporúčanie nerešpektovali, dostali na gombíky nálepky, aby sa zabránilo použitiu prípadných skrytých kamier.
Tieto opatrenia úrady zaviedli po tom, ako sa najúspešnejší účastník celoštátnej skúšky pre daňových účtovníkov priznal k použitiu miniatúrnej kamery a smartfónu na získanie odpovedí vytvorených AI. Tento prípad vyvolal podozrenia z podvádzania aj pri ďalších dôležitých skúškach.
Juhokórejský prezident I Če-mjong prisľúbil odmenu najmenej 75.000 dolárov za nahlásenie podvodov a miernejšie tresty pre tých, ktorí oznámia svojich spolupáchateľov.
Študentom pristihnutým pri podvádzaní hrozí zákaz opätovného absolvovania skúšky až na desať rokov a trestné stíhanie. Vláda zároveň nariadila zachovať minuloročné skúšobné materiály, ktoré sa bežne po nasledujúcom ročníku likvidujú, a to až do ukončenia vyšetrovania.
Veľká časť Južnej Kórey počas testovania obmedzila obvyklé aktivity. Počas testu s počúvaním angličtiny dočasne zastavili dokonca aj leteckú dopravu. Mnohé úrady a firmy začali pracovať o hodinu neskôr, aby zmiernili dopravné zápchy. O hodinu sa posunul aj začiatok obchodovania na burze.
Deväťhodinový štandardizovaný test patrí v Južnej Kórei k najdôležitejším životným udalostiam. Jeho výsledky rozhodujú o prijatí na prestížne univerzity a výrazne ovplyvňujú budúce pracovné možnosti.
Študenti vo štvrtok mohli mať pri sebe iba ceruzky, ostatné pomôcky im poskytli organizátori, aby znížili, že kancelárske potreby z domu budú využité ako skrýša digitálnych zariadení.
Úrady odporučili aj vyhnúť sa oblečeniu s gombíkmi, do ktorých je možné skryť minikamery. Tí, ktorí toto odporúčanie nerešpektovali, dostali na gombíky nálepky, aby sa zabránilo použitiu prípadných skrytých kamier.
Tieto opatrenia úrady zaviedli po tom, ako sa najúspešnejší účastník celoštátnej skúšky pre daňových účtovníkov priznal k použitiu miniatúrnej kamery a smartfónu na získanie odpovedí vytvorených AI. Tento prípad vyvolal podozrenia z podvádzania aj pri ďalších dôležitých skúškach.
Juhokórejský prezident I Če-mjong prisľúbil odmenu najmenej 75.000 dolárov za nahlásenie podvodov a miernejšie tresty pre tých, ktorí oznámia svojich spolupáchateľov.
Študentom pristihnutým pri podvádzaní hrozí zákaz opätovného absolvovania skúšky až na desať rokov a trestné stíhanie. Vláda zároveň nariadila zachovať minuloročné skúšobné materiály, ktoré sa bežne po nasledujúcom ročníku likvidujú, a to až do ukončenia vyšetrovania.
Veľká časť Južnej Kórey počas testovania obmedzila obvyklé aktivity. Počas testu s počúvaním angličtiny dočasne zastavili dokonca aj leteckú dopravu. Mnohé úrady a firmy začali pracovať o hodinu neskôr, aby zmiernili dopravné zápchy. O hodinu sa posunul aj začiatok obchodovania na burze.