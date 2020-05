E. Argar: Test vyvinutý firmou Roche sa zdá extrémne spoľahlivý

Londýn 15. mája (TASR) - Británia vo štvrtok oznámila, že vedie rokovania s gigantickou švajčiarskou farmaceutickou spoločnosťou Roche o masovom nákupe testov na protilátky na nový druh koronavírusu SARS-CoV-2. Povzbudili ju vyhlásenia vedcov, že testy sú "100-percentne" presné. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Test vyvinutý firmou Roche sa zdá extrémne spoľahlivý, od testujúcich odborníkov dostal zelenú," povedal vo štvrtok pre stanicu BBC britský minister zdravotníctva Edward Argar.



"V súčasnosti o tom vedieme so spoločnosťou Roche diskusie. Horlivo sa snažíme získať tento dostupný test, a to čo najrýchlejšie," dodal minister. Vyhlásil, že test má potenciál "zmeniť svet".



Testy na protilátky podľa slov firmy Roche už schválila americká vládna agentúra Správa potravín a liečiv (FDA) a Európska únia.



Tieto testy zistia, či niekto prekonal v minulosti nákazu novým koronavírusom.



Británia zaznamenala počas pandémie dosiaľ vyše 36.000 úmrtí, čo je druhý najvyšší počet mŕtvych na svete, ale zároveň tento týždeň už v Anglicku čiastočne uvoľnili prísne karanténne opatrenia.



Britskú vládu obviňujú, že zmierňovaním obmedzení ohrozuje životy pracujúcich ľudí, keďže denný počet úmrtí sa stále pohybuje okolo čísla 500.



Ministri a vedci však vkladajú nádej do spoľahlivého testu na protilátky, lebo dodá ľuďom odvahu, aby sa vrátili do práce - hoci ešte nie je jasné, nakoľko majú ľudia s protilátkami imunitu voči stále sa šíriacemu ochoreniu COVID-19, ktorého pôvodcom je nový koronavírus.



Centrálny štatistický úrad Británie ONS medzitým zverejnil údaje odhadujúce, že v Anglicku sa za posledné dva týždne nakazilo koronavírusom 148.000 ľudí.



To sa rovná približne 10.000 novým infekciám denne v období od 27. apríla do 10. mája.



ONS testoval 10.705 ľudí v 5276 domácnostiach a odhadol, že v súčasnosti je na COVID-19 pozitívnych 0,27 percenta anglických obyvateľov.



U ľudí, ktorí pracujú s pacientmi v zdravotníckych povolaniach, ako lekári, zdravotné sestry a zamestnanci opatrovateľských domovov, sú tieto odhady vyššie, konkrétne 1,33 percenta.



Štúdia ONS, ktorá mala pomôcť zistiť súčasný rozsah nákazy a prenosu v spoločnosti, pomôže zároveň nasmerovať kroky vlády v boji s pandémiou.