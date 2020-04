Testy v Českej republiky potvrdili len jedného nakazeného

Praha 24. apríla (TASR) - V Českej republike od polnoci pribudla len jedna pozitívne testovaná osoba na koronavírus SARS-CoV-2. Do piatkového rána zaznamenali celkovo 7188 pozitívne testovaných ľudí, z ktorých 4789 trpí ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. Informoval o tom v piatok spravodajský kanál ČT24.



Počet uzdravených stúpol o 34 osôb a traja ľudia nákaze COVID-19 podľahli. Celkový počet obetí je 213; 2186 ľudí sa z ochorenia vyliečilo. V Českej republike vykonali celkovo 203.622 testov, z toho 7889 vo štvrtok.



Od piatku 24. apríla Česká republika ruší zákaz voľného pohybu osôb, ktoré zahŕňa aj opätovné umožnenie cestovania za hranice krajiny. Ľudia musia po návrate zo zahraničia predložiť negatívny test na koronavírus, inak budú musieť stráviť 14 dní v karanténe. Pendleri budú môcť prechádzať cez hranice každý deň, ak sa každých 14 dní preukážu negatívnym testom.



Od pondelka 27. apríla budú smieť otvoriť obchody s rozlohou až do 2500 metrov štvorcových, ktoré nie sú v nákupných centrách. Otvoria sa aj vonkajšie priestory v zoologických záhradách, fitness centrá či autoškoly.



Skoršie otvorenie - 11. mája namiesto 25. mája - čaká aj záhrady reštaurácií, kaderníctva, múzeá a galérie. Od 20. apríla sa môžu konať aj svadby s účasťou do desať osôb, od 27. apríla sa budú môcť konať bohoslužby s účasťou do 15 osôb.