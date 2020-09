Testy v nemeckom laboratóriu priniesli dôkaz o Navaľného otrávení

Berlín 2. septembra (TASR) - Nové testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok. Uviedol to v stredu hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert, ktorého citovala agentúra AP.



"Je šokujúce, že Alexej Navaľnyj sa stal v Rusku obeťou útoku chemickou nervovou látkou," dodal Seibert podľa agentúry DPA.



Nemecká vláda v stanovisku uviedla, že od Ruska žiada "okamžité vyjasnenie" okolností Navaľného otrávenia, píše agentúra AFP.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky z nemocnice v sibírskom meste Omsk. Tam ho hospitalizovali pred dvomi týždňami po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy prišlo nevoľno. Navaľnyj neskôr stratil vedomie.