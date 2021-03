Testy vakcíny od Pfizeru vykazujú u tínedžerov 100-percentnú účinnosť

New York/Mainz 31. marca (TASR) - Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech v stredu oznámilo, že jeho vakcína proti koronavírusu má vo vekovej kategórii 12-15 rokov 100-percentnú účinnosť. Uvádza sa to vo vyhlásení oboch firiem, o ktorom informovala agentúra AFP.



Tretia fáza klinických testov v USA, realizovaných na vzorke 2260 tínedžerov, "preukázala 100-percentnú účinnosť a silnú imunitnú odpoveď," píše sa v spoločnom vyhlásení firiem.



Výrobcovia vakcín v nasledujúcich týždňoch plánujú poskytnúť získané údaje americkému Úradu pre potraviny a lieky (FDA), ako aj Európskej liekovej agentúre (EMA), čím chcú dosiahnuť pozmenenie platného povolenia pre núdzové použitie, ktoré im tieto regulačné úrady udelili vlani, informoval šéf Pfizeru Albert Bourla.



Po schválení príslušných zmien dúfajú v spustenie očkovania vo vekovej kategórii 12-15 rokov ešte pred začiatkom školského roka 2021/2022, dodal.



Výkonný riaditeľ nemeckej firmy BioNTech Ugur Sahin označil výsledky predbežnej štúdie za "veľmi povzbudivé", aj vzhľadom na správy o rýchlom šírení tzv. britského variantu koronavírusu.



Vakcínu od Pfizer/BioNTechu vlani ako prvú očkovaciu látku proti covidu schválili USA aj EÚ, a to na podanie ľuďom starším ako 16 rokov. Odvtedy túto vakcínu dostali občania viac ako 65 krajín sveta.



Pfizer/BioNTech majú v pláne do konca tohto roka vyrobiť 2,5 milióna dávok vakcíny. Tri výrobné závody má má toto konzorcium v USA a po jednom v Nemecku a Belgicku.



Spoločnosti Pfizer/BioNTech ešte minulý týždeň oznámili, že začali testovať svoju vakcínu proti koronavírusu u detí vo veku do 11 rokov.