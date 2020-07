Texas obnovil popravy po päťmesačnej prestávke spôsobenej koronakrízou

Houston 9. júla (TASR) – Americký štát Texas obnovil v noci na dnes vykonávanie popráv po päťmesačnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia nového druhu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Poprava sa uskutočnila o 19:52 miestneho času (01:52 SELČ) v texaskej štátnej väznici v meste Huntsville. Smrtiacu injekciu podali 45-ročnému Billymu Joeovi Wardlowovi odsúdenému za vraždu, ktorý bol v cele smrti viac ako dve desaťročia.



Právny zástupca odsúdeného sa na poslednú chvíľu obrátil so žiadosťou o odklad popravy na Najvyšší súd USA, avšak neuspel. Odvolával sa pritom na skutočnosť, že páchateľ mal v čase činu len 18 rokov a nebol plne dotvorenou osobnosťou.



Wardlow zločin spáchal v roku 1993, keď sa spoločne s priateľkou pokúsil v texaskom meste Cason okradnúť 82-ročného muža. Obeť sa bránila a tak ju strelil do hlavy.



Poprava sa mala pôvodne uskutočniť už 29. apríla, ale v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu bola odložená. Výkon rozsudku smrti si totiž vyžaduje zhromaždenie väčšieho množstva ľudí – dozorcov, svedkov a príbuzných a priateľov odsúdeného.



Epidemiologická situácia v Texase sa síce v súčasnosti výrazne zhoršuje, ale tamojšie úrady ubezpečujú, že prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výkon popráv mohol obnoviť.



Všetci účastníci stredajšej popravy okrem samotného Wardlowa mali na tvári ochranné rúška a niektorí aj rukavice.



Predchádzajúcu popravu v Texase vykonali 6. februára. Celkovo už v USA popravili tento rok sedem odsúdencov, troch z toho v Texase.