Texas pri inaugurácii Trumpa nebude rešpektovať smútenie za Carterom

Washington 14. januára (TASR) - Guvernér amerického štátu Texas Greg Abbott v pondelok nariadil, aby v deň inaugurácie Donalda Trumpa za prezidenta USA - 20. januára - viali vlajky USA na budove texaského Kapitolu i na ďalších budovách v štáte Texas v obvyklej polohe.



Ako informovala agentúra AP, vlajky na štátnych budovách v celých USA majú byť pritom až do konca januára spustené na pol žrde na znak úcty voči exprezidentovi USA Jimmymu Carterovi, ktorý zomrel 29. decembra 2024 vo veku 100 rokov.



Toto nariadenie končiaceho prezidenta USA Joea Bidena je v súlade s americkým kódexom o štátnych symboloch, ktorý uvádza, že vlajky by sa po prezidentovej smrti nemali vztyčovať do plnej výšky. Toto nariadenie platí 30 dní a vzťahuje sa na vlajky na Bielom dome a mnohých federálnych a verejných budovách po celých USA.



"Hoci si ctíme službu bývalého prezidenta, musíme oslavovať aj službu nastupujúceho prezidenta a svetlú budúcnosť Spojených štátov amerických," uviedol vo vyhlásení Abbott, ktorý je republikánom a oddaným Trumpovým spojencom.



Biely dom ani Trump sa nateraz k Abbottovmu nariadeniu nevyjadrili, informovala AP.



Samotný Trump však svojej sociálnej sieti vyjadril nevôľu kvôli zástavám spusteným na pol žrde v deň svojej inaugurácie.



Iný republikán, guvernér štátu Florida Ron DeSantis, minulý mesiac oznámil, že vlajky v štáte Florida budú na miestnych a štátnych budovách zvesené na pol žrde až do západu slnka 28. januára.



Agentúra AP dodala, že v Trumpovom klube Mar-a-Lago na Floride sa v pondelok vlajky vrátili do plnej výšky, na vrch stožiara.



Trump sa minulý týždeň vo Washingtone poklonil rakve s Carterovým telom vystavenej v Rotunde Kapitolu a zúčastnil sa aj na štátnom pohrebe v Národnej katedrále.



Vo vyhlásení po Carterovej smrti Trump priznal, že s Carterom "filozoficky a politicky silne nesúhlasí", ale uznal, že tento 39. prezident USA "skutočne miloval a rešpektoval našu krajinu a všetko, čo predstavuje".