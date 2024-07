Texas sa pripravuje na tropickú búrku Beryl, môže z nej byť hurikán

Houston 7. júla (TASR) — Americký štát Texas sa pripravuje na príchod tropickej búrky Beryl, ktorá by nad Mexickým zálivom mohla opäť zosilnieť na hurikán. Uviedli to v nedeľu agentúry AP a DPA.



Podľa bulletinu amerického Národného centra pre hurikány (NHC) z 11.00 h SELČ sa búrka v tom čase nachádzala 395 kilometrov juhovýchodne od mesta Corpus Christi v Texase. Sprievodný vietor dosahoval rýchlosť 95 km/h a búrka sa pohybovala na severozápad rýchlosťou 19 km/h.



NHC očakáva, že v najbližších hodinách sa Beryl stočí na sever a v noci na pondelok miestneho času dorazí k pobrežiu Texasu ako hurikán najnižšej, prvej kategórie.



Zastupujúci guvernér Texasu Dan Patrick vyhlásil v 121 okresoch núdzový stav. V okrese Refugio, kde žije okolo 7000 ľudí, bola nariadená evakuácia. V niekoľkých ďalších okresoch úrady obyvateľov vyzvali, aby sa dobrovoľne uchýlili do bezpečia.



Meteorológovia očakávajú, že Beryl prinesie prívalové dažde, ktoré spôsobia záplavy a povodne. Varujú aj pred silným vetrom a možnými tornádami.



Beryl vznikol koncom minulého týždňa a vo veľmi krátkom čase zosilnel na najničivejšiu piatu kategóriu. V Karibskej oblasti a vo Venezuele si vyžiadal najmenej 11 obetí a spustošil ostrovy Jamajka, Svätý Vincent a Grenadíny a Barbados.



Následne ako hurikán druhej kategórie zasiahol Mexiko, kde nespôsobil žiadne zranenia ani úmrtia. Nad polostrov Yucatán potom zoslabol na tropickú búrku.