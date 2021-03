Texas zrušil povinné nosenie rúšok i ďalšie protipandemické opatrenia

Na archívnej snímke zo 16. júna 2020 guvernér Texasu Greg Abbott si upravuje ochranné rúško na tvári. Foto: TASR/AP

Austin 3. marca (TASR) - Americký štát Texas, ako aj viaceré ďalšie vrátane Michiganu, Mississippi či Louisiany v utorok napriek varovaniam zdravotníckych predstaviteľov odvolali viaceré opatrenia prijaté v rámci boja proti pandémii koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP.V Texase sa s účinnosťou od stredy ruší povinnosť nosenia rúšok zavedená vlani v júli, ako aj obmedzenia kapacít reštaurácií a podniky majú povolené otvoriť nauviedol podľa agentúra AFP tamojší republikánsky guvernér Greg Abbott.vyhlásil s tým, že všetky biznisy, ktoré chcú otvoriť, tak majú spraviť. Obdobie obmedzení hospodárstva už vzhľadom na pokročilú očkovaciu kampaň, možnosti testovania a dostupnú liečbu podľa jeho slov pominulo.povedal Abbott podľa agentúry AFP. Dodal však, že to neznamená zbavenie sa osobnej zodpovednosti.Guvernér druhého najľudnatejšieho štátu USA s populáciou zhruba 29 miliónov zaviedol povinné rúška pred ôsmimi mesiacmi. Ak by sa v niektorom z okresov Texasu znova zvýšil tlak na nemocnice, môže dôjsť k opätovnému zavedeniu opatrení.V Texase bolo, ako uviedol Abbott, podaných dosiaľ 5,7 milióna dávok vakcín. Prisľúbil tiež, že každý týždeň sa ich počet zvýši o ďalší milión. Od začiatku pandémie tam potvrdili 2,5 milióna nakazených a 43.000 súvisiacich úmrtí. Viac obetí koronavírusu zaznamenali spomedzi štátov USA len v Kalifornii a v New Yorku.Zmierňovanie obmedzení pre bary či reštaurácie ohlásili i ďalšie štáty USA. Starostka San Francisca London Breedová uviedla, že Kalifornia dala zelenú vnútornému sedeniu v reštauráciách i otváraniu kín a telocviční.Riaditeľka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová v pondelok varovala pred priskorým uvoľňovaním pravidiel.Počet nových prípadov nákazy v USA od začiatku januára výrazne klesol a z denných prírastkov nad 200.000 sa dostal na 60.000. Odborníci však upozorňujú, že i pre nové varianty vírusu môže dôjsť k opätovnému nárastu šírenia nákazy.