Thajská armáda použila slzotvorný plyn pri konflikte s Kambodžanmi
Autor TASR
Bangkok 17. septembra (TASR) - Thajské ozbrojené sily v stredu použili slzotvorný plyn a gumové projektily počas potýčky s kambodžskými demonštrantmi pozdĺž sporného úseku hraníc, uviedla thajská armáda. Pri zásahu utrpelo zranenia vyše 20 Kambodžanov, informovala kambodžská strana. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Príslušníci thajskej armády kládli ostnatý drôt na hranici v thajskej provincii Sa Kaeo, kde sa zhromaždilo asi 200 protestujúcich Kambodžanov, uviedla thajská armáda vo vyhlásení. „Bolo potrebné použiť slzotvorný plyn a gumové projektily, aby sa situácia dostala pod kontrolu a dav sa stiahol z tejto oblasti,“ uviedla armáda a dodala, že Kambodžania hádzali na thajský vojenský personál kamene a iné predmety.
„Kambodžania prenikli na thajské územie a kambodžské orgány ich nezastavili, išlo o provokáciu, ktorá porušuje prímerie,“ uviedla armáda v ďalšom vyhlásení.
Ide zároveň o prvý incident od júlového prímeria, keď jedna zo strán konfliktu použila gumové projektily a slzný plyn.
Kambodžský minister informácií Neth Pheaktra uviedol, že miestne úrady hlásili 23 zranených Kambodžanov, vrátane jedného vojaka a budhistického mnícha. Minister zároveň v správe zverejnenej v médiách uviedol, že k incidentu došlo na kambodžskom území. „Ide o porušenie prímeria zo strany Thajska,“ dodal.
Na jednom z videí, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, je zachytený kambodžský budhistický mních a niekoľko ďalších mužov, ako sa pokúšajú odstrániť ostnatý drôt práve vo chvíli, keď na nich thajskí vojaci použili slzotvorný plyn. Agentúra AFP nebola schopná overiť pravdivosť týchto záberov.
Thajsko a Kambodža vedú dlhotrvajúci spor o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník. Susedné krajiny sa koncom júla dohodli na prímerí po piatich dňoch zrážok, ktoré si vyžiadali najmenej 43 obetí na oboch stranách a z domovov bolo nútených odísť viac než 300.000 ľudí. Obe strany si však naďalej vzájomne vyčítajú porušenie prímeria.
