Thajská vláda chce zakázať rekreačné užívanie marihuany

Bangkok 6. februára (TASR) - Thajská vláda urýchlene predloží návrh zákona o zákaze rekreačného užívania marihuany. Uviedol to v utorok thajský minister zdravotníctva, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Marihuanu dekriminalizovala v júni 2022 predchádzajúca thajská vláda. Odvtedy vznikli stovky konopných lekární v celej krajine, najmä v Bangkoku, čo vyvolalo obavy kritikov a snahu o sprísnenie právnych predpisov.



Návštevníci koncertu britskej rockovej skupiny Coldplay v Bangkoku sa minulý týždeň na sociálnych sieťach sťažovali, že celý koncert cítili zápach marihuany.



Thajský minister zdravotníctva Chonlanan Srikaew v utorok oznámil, že na budúci týždeň na zasadnutie vlády predloží návrh zákona, ktorý zakazuje rekreačné užívanie marihuany. Umožní užívanie marihuany len na lekárske účely. "Užívanie pre zábavu sa považuje za nesprávne," dodal.



Thajský premiér Séttchá Tchavísin, ktorý nastúpil do úradu vlani v auguste, viackrát vystúpil proti rekreačnému užívaniu marihuany a tvrdil, že jej užívanie by malo byť povolené len na lekárske účely.