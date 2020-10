Thajská vláda zakázala zhromaždenia viac ako štyroch ľudí

Bangkok 15. októbra (TASR) - Thajská vláda vydala vo štvrtok ráno miestneho času mimoriadny dekrét, ktorým s okamžitou platnosťou zakázala zhromaždenia piatich a vyššieho počtu osôb a tiež zverejňovanie správ škodiacich národnej bezpečnosti. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že cieľom dekrétu je ukončiť už približne tri mesiace prebiehajúce protesty v uliciach Bangkoku.



Prevažne pokojné protesty proti vláde a monarchii v ostatnom čase eskalovali, pričom demonštranti sa v stredu neskoro večer sa utáborili pre úradom thajského premiéra Prajuta Čan-o-ča a žiadali jeho odstúpenie. Vláda tvrdí, že mimoriadny dekrét prijala okrem iného aj po tom, ako demonštranti bránili v prejazde kráľovskej kolóny.



"Je mimoriadne potrebné zaviesť bezodkladné opatrenie na rýchle a efektívne ukončenie tejto situácie, aby bolo možné zachovať pokoj a poriadok," oznámila v správe o dekréte thajská štátna televízia.



Dekrét zakazuje akékoľvek zhromaždenia viac než štyroch ľudí. Opatrenia nadobudli účinnosť o 04.00 h miestneho času (23.00 h SELČ), pričom úradom taktiež umožňujú zakázať občanom vstup do akejkoľvek nimi vymedzenej oblasti. Zakázané je podľa dekrétu aj na akejkoľvek platforme (v novinách, na internete či v iných médiách) vydávanie takých správ, ktoré "by mohli vyvolávať strach či zámerne prekrúcať informácie a spôsobovať tak nedorozumenia, ktoré by mali dosah na národnú bezpečnosť alebo mier a poriadok" v krajine.



V uliciach Bangkoku demonštrovali v stredu večer desaťtisíce ľudí. Thajská polícia po prijatí mimoriadneho dekrétu oznámila, že zatkla viac ako 20 osôb, uvádza agentúra AFP. Prodemokratickí aktivisti informovali, že medzi zadržanými je aj viacero z ich lídrov vrátane aktivistu Pchrita Čchiváraka.



Demonštranti dlhodobo požadujú odstúpenie premiéra Prajuta, ktorý je pri moci od vojenského prevratu z mája 2014. Chcú tiež zmenu ústavy i obmedzenie kompetencii kráľa Mahú Vatčirálongkóna.



V Thajsku platí prísny zákon proti hanobeniu členov kráľovskej rodiny, čo v krajine v podstate znemožňuje akúkoľvek verejnú diskusiu o monarchii. Urážka alebo zneváženie monarchov je ťažkým zločinom, ktorý sa trestá až 15 rokmi väzenia.