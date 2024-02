Thajského expremiéra Šinavatru zrejme už čoskoro prepustia z väzenia

Bangkok 13. februára (TASR) - Thajského expremiéra Tchaksina Šinavatru, ktorý sa vlani vrátil z desaťročného exilu, pričom ho odsúdili ho na osemročné väzenie a následne mu trest na jeden rok skrátil kráľ Mahá Vatčirálongkón, by mohli už najbližší víkend predčasne podmienečne prepustiť z väzenia. Oznámil to v utorok thajský minister spravodlivosti Tawee Sodsong, informuje agentúra AP.



Minister sa takto vyjadril pred zasadnutím vlády v Bangkoku. Médiám povedal, že 74-ročný Šinavatra má nárok na predčasné prepustenie, pretože patrí do kategórie väzňov, ktorá je na to oprávnená. Takýto nárok totiž majú trestanci, ktorí buď trpia vážnymi chorobami, sú zdravotne postihnutí alebo majú viac ako 70 rokov.



Dátum možného prepustenia expremiéra neuviedol, no podľa AP sa očakáva, že by k nemu mohlo dôjsť už počas najbližšieho víkendu. Momentálne je Šinavatra v policajnej nemocnici v Bangkoku, kam ho pre zdravotné ťažkosti presunuli z väzenia po odsúdení za korupciu a zneužitie právomocí počas výkonu svojej niekdajšej funkcie. Verdikty expremiér označil za politicky motivované.



Kritici expremiéra zase označili výkon trestu v nemocnici za akési zvláštne privilégium a naznačovali, že ide o súčasť politickej dohody Šinavatrovej strany Za Thajsko (Pheu Thai - PT) s armádou.



Šinavatrovu vládu zvrhla vojenská junta ešte v roku 2006. O dva roky neskôr sa uchýlil do exilu, aby sa vyhol väzeniu, nikdy sa však neprestal vyjadrovať k záležitostiam kráľovstva a zostal politicky aktívny. Opakovane sa pritom zaviazal vrátiť sa do vlasti. Napokon tak spravil vlani v deň, keď sa stal novým premiérom krajiny Séttchá Tchavísin z rovnakej strany Za Thajsko, ktorého podporili aj strany spriaznené s armádou.



Šinavatra, bývalý telekomunikačný magnát a majiteľ futbalového klubu Manchester City, je jednou z najvplyvnejších a zároveň kontroverzných postáv modernej thajskej histórie. Úspech si získal najmä pre populistickú politiku v prospech vidieckeho obyvateľstva. Premiérom bol v rokoch 2001 - 2006.



Jeho strana však zostala významným hráčom na thajskej politickej strane aj po jeho úteku do exilu. Premiérkou sa neskôr stala Šinavatrova mladšia sestra Jinglak Šinavatrová, ktorá krajinu viedla v rokoch 2011-2014. Do exilu sa následne taktiež uchýlila niekoľko týždňov pred ďalším prevratom. Ten v krajine nastolil vládu junty, ktorá tam pretrvala až do vlaňajších volieb.



Tchaksin Šinavatra však stále čelí možnému stíhaniu, keďže minulý týždeň bolo voči nemu obnovené vyšetrovanie pre obvinenia z hanobenia monarchie. Ak by ho teda generálna prokurátora obžalovala ho, mohol by byť expremiér zadržaný aj hneď po prepustení.