Thajského expremiéra zbavili obvinení z ohovárania kráľovskej rodiny
Podľa prísnych zákonov krajiny zakazujúcich kritiku kráľa Mahá Vatčirálongkóna a jeho rodiny by 76-ročnému expremiérovi v prípade odsúdenia hrozilo až 15-ročné väzenie.
Autor TASR
Bangkok 22. augusta (TASR) - Thajský súd v piatok zbavil bývalého premiéra Thaksina Šinavatru obvinení z porušenia prísneho zákona krajiny o urážkach kráľovskej rodiny, uviedol pre agentúru Reuters jeho obhajca. Súd zatiaľ rozhodnutie verejne neoznámil, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Samotný Thaksin však reportérom pred budovou thajského trestného súdu v Bangkoku potvrdil, že bol oslobodený od obvinení z údajného ohovárania kráľovskej rodiny.
Podľa prísnych zákonov krajiny zakazujúcich kritiku kráľa Mahá Vatčirálongkóna a jeho rodiny by 76-ročnému expremiérovi v prípade odsúdenia hrozilo až 15-ročné väzenie, píše agentúra AFP.
Thaksin odišiel zo súdu ešte pred svojím obhajcom, usmieval sa a novinárom bez uvedenia ďalších podrobností povedal, že prípad bol „zastavený“.
Obžaloba proti nemu sa v tomto prípade týkala jeho vyjadrení v rozhovore pre juhokórejské médiá z roku 2015. Hovoril v ňom o vojenskom prevrate v roku 2014, pri ktorom bola zvrhnutá jeho sestra Jinglak Šinavatrová, spresňuje AFP.
